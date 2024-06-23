Неизвестные обстреляли церковь и синагогу в Дагестане: возбуждено уголовное дело

После перестрелки боевики смогли скрыться на автомобиле — машину уже объявили в розыск. Кроме того, одновременно с событиями в Дербенте поступила информация о перестрелке у поста ДПС в Махачкале — предварительно, обошлось без жертв среди населения, но сообщается о как минимум одном погибшем сотруднике и еще 6 раненных.