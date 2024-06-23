Неизвестные обстреляли церковь и синагогу в Дагестане: возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
По информации «Новых известий», в Дагестане объявлен план «Перехват» — силовики разыскивают боевиков, обстрелявших здания религиозных учреждений. Предварительно среди личного состава полиции есть погибшие.
Сообщается о пострадавших и погибших среди гражданских лиц: возле синагоги в Дербенте было обнаружено тело мужчины, с огнестрельным ранением головы, еще одного пострадавшего уже передали врачам — мужчина получил ожоги.
После перестрелки боевики смогли скрыться на автомобиле — машину уже объявили в розыск. Кроме того, одновременно с событиями в Дербенте поступила информация о перестрелке у поста ДПС в Махачкале — предварительно, обошлось без жертв среди населения, но сообщается о как минимум одном погибшем сотруднике и еще 6 раненных.
Также поступают сообщение о перестрелке на границе России и Абхазии, на реке Псоу — подтвержденных данных нет, но СМИ сообщают о погибших и раненных. По словам главы Республики Дагестан, Сергея Меликова, произошедшее является ничем иным, как попыткой дестабилизации общества. Кроме того, чиновник отметил, что все ведомства действуют в порядке должностных инструкций.