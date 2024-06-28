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Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

иллюстрация

После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему

28 июня 2024, 03:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

После Дня молодежи омичей развезут по домам 20 автобусов и 8 троллейбусов

Завтра на Соборной площади состоится концерт, посвященный Дню молодежи. В нем примут участие Тимати и певица Мари Краймбрери. После завершения концерта омичей будут развозить муниципальные автобусы и троллейбусы.

Завтра, 29 июня, на Соборной площади состоится грандиозный концерт, посвященный Дню молодежи. В нем примут участие основатель лейбла Black Star Тимати и певица Мари Краймбрери.

После завершения концерта омичей будут развозить муниципальные автобусы и троллейбусы. По информации дептранса, к 22:15 на остановках «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» будут поданы 20 автобусов и восемь троллейбусов для развоза горожан по домам.

маршруты автобусовмаршруты автобусов
маршруты автобусовмаршруты автобусов
маршруты автобусов
Фото: Омский дептранс

Отметим, что автобусы и троллейбусы будут отправляться после завершения праздничного мероприятия, но не ранее 23:00. Время отправления будет зависеть от того, как быстро люди дойдут до остановок, а также от того, насколько заполнены будут салоны. Проезд оплачивается по городскому тарифу.

схема маршрутасхема маршрута
схема маршрута
Фото: Омский дептранс
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Маршруты#Новости#Троллейбусы#День молодежи#Автобусы
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