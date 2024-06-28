После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Завтра, 29 июня, на Соборной площади состоится грандиозный концерт, посвященный Дню молодежи. В нем примут участие основатель лейбла Black Star Тимати и певица Мари Краймбрери.
После завершения концерта омичей будут развозить муниципальные автобусы и троллейбусы. По информации дептранса, к 22:15 на остановках «Библиотека им. Пушкина» и «Госпиталь» будут поданы 20 автобусов и восемь троллейбусов для развоза горожан по домам.
Отметим, что автобусы и троллейбусы будут отправляться после завершения праздничного мероприятия, но не ранее 23:00. Время отправления будет зависеть от того, как быстро люди дойдут до остановок, а также от того, насколько заполнены будут салоны. Проезд оплачивается по городскому тарифу.