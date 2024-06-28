После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему

Отметим, что автобусы и троллейбусы будут отправляться после завершения праздничного мероприятия, но не ранее 23:00. Время отправления будет зависеть от того, как быстро люди дойдут до остановок, а также от того, насколько заполнены будут салоны. Проезд оплачивается по городскому тарифу.