Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Специалисты по недвижимости ожидают рост спроса на индивидуальное жилое строительство после отмены льготной ипотеки. Программа перестанет работать с 1 июля. Подробнее о перспективах развития частного сектора под Омском Городу55 рассказал директор компании «Метры» Денис Крахоткин.
«Ждем роста индивидуального жилого строительства. Люди будут покупать дома по сельской ипотеке со ставкой в 3%. По программе сельской ипотеки можно получить на одного человека до 6 млн рублей, супруги могут взять до 12 млн. Первоначальный взнос — 20%. Сельская ипотека доступна, если человек ранее не участвовал в программах семейной или льготной ипотеки», — сообщил специалист по недвижимости.
Денис Крахоткин добавил что цена квадратного метра в ИЖС в два раза ниже, чем в городских квартирах. Приобрести готовый дом либо землю под строительство в настоящий момент в Омском районе предлагают в Богословке, Пушкино, Красноярке, Чернолучье, Дружино, Ребровке, Зеленом Поле, Усть-Заостровке.
Справка. С начала 2024 года в Омской области ввели в эксплуатацию 324 076 квадратных метров жилья. Из них, а 275 881 квадратных метров (85%) приходится на индивидуальное жилищное строительство.
Интересно, что стоимость строительства не сильно отличается в зависимости от региона.
«Сельская ипотека распространяется и на другие регионы России. Если смотреть в перспективе, чтобы на этом заработать, то в Московской области можно построить дом по такой же цене, как и в Омске. Например, на Истринском водохранилище за 12 млн можно построить дом площадью 120 квадратных метров, поставить мебель, а через год продать на 4 млн дороже», — заключил Денис Крахоткин.
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