gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Иллюстрация

Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде

28 июня 2024, 08:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Специалисты по недвижимости сообщили о росте спроса на загородное жилье в Омске

Интерес к индивидуальному жилому строительству повысится после отмены программы льготной ипотеки.

Специалисты по недвижимости ожидают рост спроса на индивидуальное жилое строительство после отмены льготной ипотеки. Программа перестанет работать с 1 июля. Подробнее о перспективах развития частного сектора под Омском Городу55 рассказал директор компании «Метры» Денис Крахоткин.

«Ждем роста индивидуального жилого строительства. Люди будут покупать дома по сельской ипотеке со ставкой в 3%. По программе сельской ипотеки можно получить на одного человека до 6 млн рублей, супруги могут взять до 12 млн. Первоначальный взнос — 20%. Сельская ипотека доступна, если человек ранее не участвовал в программах семейной или льготной ипотеки», — сообщил специалист по недвижимости.

Денис Крахоткин добавил что цена квадратного метра в ИЖС в два раза ниже, чем в городских квартирах. Приобрести готовый дом либо землю под строительство в настоящий момент в Омском районе предлагают в Богословке, Пушкино, Красноярке, Чернолучье, Дружино, Ребровке, Зеленом Поле, Усть-Заостровке.

Справка. С начала 2024 года в Омской области ввели в эксплуатацию 324 076 квадратных метров жилья. Из них, а 275 881 квадратных метров (85%) приходится на индивидуальное жилищное строительство.

Интересно, что стоимость строительства не сильно отличается в зависимости от региона.

«Сельская ипотека распространяется и на другие регионы России. Если смотреть в перспективе, чтобы на этом заработать, то в Московской области можно построить дом по такой же цене, как и в Омске. Например, на Истринском водохранилище за 12 млн можно построить дом площадью 120 квадратных метров, поставить мебель, а через год продать на 4 млн дороже», — заключил Денис Крахоткин.

Ранее Город55 рассказывал о технологии строительства быстровозводимых домов.

Дом-конструктор: как строят быстровозводимое жилье в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Недвижимость#Омск#ИЖС#Чернолучье#Усть-Заостровка#Сельская ипотека#Богословка
Подпишитесь
«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске
Сегодня, 06:11
Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев
Сегодня, 02:58
Климат как на Северном Кавказе. Что будет с погодой в Омске через 60 лет
Вчера, 03:28
После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему
Сегодня, 03:31
Судебные распри. «Кедру» нельзя продавать землю с кортами в парке 30-летия ВЛКСМ
Вчера, 09:47
Омские власти потратят 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»
Вчера, 06:41