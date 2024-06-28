Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде

Денис Крахоткин добавил что цена квадратного метра в ИЖС в два раза ниже, чем в городских квартирах. Приобрести готовый дом либо землю под строительство в настоящий момент в Омском районе предлагают в Богословке, Пушкино, Красноярке, Чернолучье, Дружино, Ребровке, Зеленом Поле, Усть-Заостровке.