«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
В марте этого года омичам представили сразу две концепции благоустройства молодежного центра «Химик» и прилегающей территории, однако за основу взяли ту, что одобрили в «Росмолодежи». Деньги на первый этап ремонта региональный минспорт уже получил, а совсем скоро стартуют и ремонтные работы в знаковом для молодежи месте. В материале Города55 — рассказываем подробнее о предстоящем обновлении «Химика».
Масштабный ремонт омского молодежного центра «Химик» назрел давно. Здание 1974 года постройки последний раз ремонтировали около 5 лет назад. В сентябре 2019 года из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности здание центра опечатали, поэтому без ремонта тогда никак нельзя было обойтись. На него потратили 16 млн рублей. К работе «Химик» на проспекте Королева, напомним, вернулся только спустя полтора года простоя.
Сегодня «Химик» выглядит «уставшим». Пустующая площадь в плитке, окружают ее неухоженные деревья (но хорошо, что они в принципе есть).
Само здание остро нуждается в ремонте: краска на буквах вывески «Омский молодежный химик» выцвела, плитка местами обвалилась, на фасаде присутствуют трещины. Общий вид здания сильно портят висящие в хаотичном порядке кондиционеры — хочется верить, что в концепции с ними что-то сделают, и оборудование будет смотреться более гармонично.
Входная группа «Химика» также выглядит скромно и уныло. Но занятия в молодежном центре все же проходят — на крыльце даже установлены «стенды» с объявлениями о наборе в цирковую студию, центр хореографии и танцевально-спортивный клуб.
О том, что «Химик» ждет ремонт, пока сообщает только объявление на дверях входной группы.
В региональном министерстве спорта сообщили, что ремонт молодежного центра «Химик» выполнят в два этапа. Первый из них стартует уже в понедельник, 1 июля.
«До конца этого года будут отремонтированы 1176 кв. м. Это фойе первого и второго этажей, входная зона, зона ресепшена и фудкорта», — уточнили в ведомстве.
На 1176 ремонтируемых «квадратах» рассчитывают сформировать семь молодежных пространств. Среди них ресепшн со стендом навигации и пространством ожидания, фудкорт, творческая мастерская, пространство досуга для работы с детьми и молодыми семьями, пространство дискуссий на 10-12 человек, пространство встреч и пространство просвещения (каждое на 75 человек).
В творческой мастерской, например, хотят организовать работу фото- и видеостудии, звуковой студии, проведение творческих мастер-классов, репетиций, презентаций, просмотр и обсуждение фильмов.
Внутреннее наполнение, за исключением фойе, в этом году «трогать» не будут. Зато обновят внешний облик здания «Химика». После масштабного капремонта входной группы «Химик» станет «Домом молодежи». В оформлении, согласно представленным минспорта эскизам, будет преобладать фиолетовый цвет, а на крыше здания появится огромная надпись «Омск». Концепцию, которая не сильно впечатлила омичей, уже одобрили в «Росмолодежи».
«Планируется сделать территорию у Химика функциональным пространством, которое может трансформироваться в место для проведения массовых молодежных мероприятий, которые могли бы объединять несколько тысяч человек», — добавили в министерстве.
Получится ли на самом деле достичь этой цели, увидим после завершения работ. Но в Нефтяниках, где сосредоточено большинство вузов, однозначно не хватает такого пространства для молодежи.
Второй этап запланирован на 2025–2026 годы. Именно тогда продолжат ремонтировать помещения, зрительный зал и благоустроят прилегающую территорию ОМЦ «Химик».
Деньги на ремонт здания на проспекте Королева Омская область получила, выиграв всероссийский конкурс «Регион для молодых». Из 124 млн рублей около 42 млн пойдет на ремонт первой очереди помещений молодежного центра «Химик». А вот точную сумму, во сколько обойдется капремонт «Химика», пока невозможно назвать.
«Полная стоимость капитального ремонта будет определена по окончании подготовки проектно-сметной документации», — пояснили Городу55 в минспорта.
Так же обстоят дела и по определению стоимости благоустройства прилегающей территории. Она будет известна только в следующем году.
Но работа по подготовке проектно-сметной документации уже активно ведется. Проект разрабатывает омская компания «АкцентПроект», которой владеют Иван Кротов, Максим Клишев и Антон Нефедов. ООО, зарегистрированное в 2016 году, специализируется на деятельности в области архитектуры.
Пока, кстати, неизвестно, кто займется выполнением капремонта «Химика». В профильном министерстве уточнили, что компанию выберут после того, как будет готова проектная документация, на основе коммерческих предложений и соответствующего опыта. То есть обойдутся без аукциона: организационно-правовая форма учреждения — ОМЦ «Химик» — не требует выбора подрядчика с помощью аукциона.
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«Химик» и площадь перед ним сегодня однозначно устарели. В последние годы там проводят только различные молодежные форумы, творческие фестивали и конкурсы, интеллектуальные чемпионаты и турниры КВН. Вероятно, какие-то помещения большую часть времени пустуют (в минспорта ответ на вопрос о пустующих помещениях не предоставили, — прим. Ред.).
Предполагается, что после всех изменений и капремонта центр станет самым крупным Домом молодежи в регионе. Возможно, в креативных пространствах каждый сможет найти себе занятие по душе, а современная концертная площадка позволит проводить еще больше молодежных мероприятий любого масштаба.
Однако сначала надо дождаться выделения финансирования на капремонт всего здания и завершения самих работ. У многих омичей уже есть претензии к разработанной концепции: из-за ярких цветов, по мнению омичей, «Химик» в дальнейшем будет ассоциироваться с детским садом. Правда, стоит помнить, что далеко не все представленные концепции в итоге реализовывались в полной мере, и увиденное в жизни часто может сильно отличаться от проекта на «бумаге».