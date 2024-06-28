«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске

Однако сначала надо дождаться выделения финансирования на капремонт всего здания и завершения самих работ. У многих омичей уже есть претензии к разработанной концепции: из-за ярких цветов, по мнению омичей, «Химик» в дальнейшем будет ассоциироваться с детским садом. Правда, стоит помнить, что далеко не все представленные концепции в итоге реализовывались в полной мере, и увиденное в жизни часто может сильно отличаться от проекта на «бумаге».