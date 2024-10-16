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Охота

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Октябрь
Не пропустите: яркая «охотничья луна» появится над Омском 17 октября
16 октября, 11:59
Успешный грибной сезон. Омичи поделились итогами своей «тихой охоты»
12 октября, 13:30
Сентябрь
Ждет зарплата до 87 тысяч и служебный автомобиль. В омском минприроды ищут начальника
17 сентября, 06:45
«Пьяная» ошибка. В Омской области охотник случайно застрелил 22-летнего парня
2 сентября, 15:36
Август
Добыча на два миллиона. Шестерых омичей осудили за незаконную охоту
Мужчины охотились на территории государственного заказника. Всем назначили условное наказание и штраф.
29 августа, 06:21
Выстрелил три раза. Жителя Омской области обвиняют в жестоком убийстве лося
28 августа, 06:48
Июль
Губернатор Омской области разрешил застрелить больше 6 тысяч косуль
29 июля, 11:06
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
22 июля, 06:50
«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося
Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.
9 июля, 11:24
Июнь
Омским охотникам разрешили добыть 3,5 тысяч бобров и 1 тысячу куниц
18 июня, 07:27
Обменялись билетами с женой. Эколог из Омска выиграл в лотерею 2 млн рублей
7 июня, 07:03
Май
Вездеходам дороги не нужны. На чем передвигаться по труднодоступной Омской области
7 мая, 09:06
Апрель
Сохранить и приумножить. В части районов Омской области запретили охотничий промысел
27 апреля, 12:36
Сезон охоты. С завтрашнего дня в Омской области разрешат отстреливать гусей и уток
С 15 по 22 апреля в регионе провели 208 рейдов и проверили более 50 охотников. В Калачинском районе обнаружили незаконную добычу лысухи. На нарушителей составили 14 протоколов и изъяли три ружья.
24 апреля, 07:32
Фотоохота. Инспектор охраны животного мира заснял редкого хищника Омской области
Хоть этот зверь и обитает на территории региона — преимущественно в северных районах, но увидеть рысь вживую и сфотографировать удается немногим.
3 апреля, 06:57
Февраль
Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль
Мужчина имел разрешение на отстрел одной косули, но, заметив еще двух, выстрелил и в них.
29 февраля, 12:39
Житель Омской области застрелил косулю и три часа скрывался на снегоходе от полиции
Животное было убито на территории Называевского района.
12 февраля, 12:40
Жителям Омской области грозит срок за убийство косули
В пресс-службе БУ"Управление по охране животного мира» рассказали, что задержали двух мужчин, которые были замечены при незаконной охоте.
9 февраля, 07:13
Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль
Сумма ущерба составила 120 000 рублей, останки животных нашли в пойме реки Иртыш.
7 февраля, 12:51
Январь
Не пропадать же добру. Жители Омской области решили незаконно поохотиться на косуль
В охотнадзоре подвели итоги рейдов за декабрь 2023 года.
25 января, 04:39

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