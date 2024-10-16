Сезон охоты. С завтрашнего дня в Омской области разрешат отстреливать гусей и уток

С 15 по 22 апреля в регионе провели 208 рейдов и проверили более 50 охотников. В Калачинском районе обнаружили незаконную добычу лысухи. На нарушителей составили 14 протоколов и изъяли три ружья.