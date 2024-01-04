Подарок судьбы. Житель Омской области выиграл миллион в новогодней лотерее

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Житель Омской области выиграл миллион рублей в новогодней лотерее. Еще один участник забрал 454 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
Им улыбнулась удача в первый день 2024 года. Всего в регионе было куплено 101 тыс билетов «Новогоднего миллиарда». В общей сложности омичи выиграли 19,8 млн рублей.
Всего по России 87 человек стали обладателями миллионов по итогам новогодней лотереи. Еще 13 млн рублей разыграли между 80 участниками, так что каждый смог выиграть по 162,5 тыс рублей. А по 454 тыс рублей выиграли 22 человека, в том числе и житель Омской области.
Ранее Город55 писал о счастливчике из Омской области, которому удалось выиграть 13 млн рублей. Он приобрел лотерейный билет в мобильном приложении за 60 рублей.