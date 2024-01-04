Подарок судьбы. Житель Омской области выиграл миллион в новогодней лотерее

Всего по России 87 человек стали обладателями миллионов по итогам новогодней лотереи. Еще 13 млн рублей разыграли между 80 участниками, так что каждый смог выиграть по 162,5 тыс рублей. А по 454 тыс рублей выиграли 22 человека, в том числе и житель Омской области.