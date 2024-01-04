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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

иллюстрация

Подарок судьбы. Житель Омской области выиграл миллион в новогодней лотерее

4 января 2024, 05:33
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омской области выиграл миллион в новогодней лотерее

Внушительный денежный приз в полмиллиона достался еще одному жителю региона.

Житель Омской области выиграл миллион рублей в новогодней лотерее. Еще один участник забрал 454 тыс рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Им улыбнулась удача в первый день 2024 года. Всего в регионе было куплено 101 тыс билетов «Новогоднего миллиарда». В общей сложности омичи выиграли 19,8 млн рублей.

Всего по России 87 человек стали обладателями миллионов по итогам новогодней лотереи. Еще 13 млн рублей разыграли между 80 участниками, так что каждый смог выиграть по 162,5 тыс рублей. А по 454 тыс рублей выиграли 22 человека, в том числе и житель Омской области.

Ранее Город55 писал о счастливчике из Омской области, которому удалось выиграть 13 млн рублей. Он приобрел лотерейный билет в мобильном приложении за 60 рублей.

Сказочная удача. Житель Омской области выиграл в лотерею 13 миллионов рублей
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Лотереи#Выигрыш#Алина Ясинская
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