Выгорание и безденежье: сколько платят фельдшерам скорой помощи в Омске

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
С марта 2024 года медицинским работникам повысили социальные выплаты, которые выделяются каждый месяц. Соответствующее распоряжение дал ответственным лицам президент Владимир Путин.
Опубликована информация о социальных выплатах врачей центральных районных, районных и участковых больниц, больниц и медико-санитарных частей. Максимальный размер денежной поддержки в населенных пунктах:
Средний медперсонал таких больниц получит 8, 13 и 30 тысяч рублей соответственно. Максимальные месячные размеры соцвыплат врачам поликлиник такие в населенных пунктах:
Средний медперсонал, работающий с этими врачами, получит 6,5, 13 и 30 тыс рублей соответственно. Младший медперсонал медорганизаций получит 4,5 тыс рублей.
Однако у работников скорой помощи размер социальных выплат остался на прежнем уровне. Им платят 11,5 тыс рублей, фельдшерам и медсестрам — 7 тыс рублей. Выходит, такое «удовольствие» доступно не всем. В нескольких регионах после мартовского повышения социальных выплат фельдшеры публиковали видеообращения о том, что их труд не оценивается по заслугам.
На территории региона с конца января 2024 года действует приказ о рекомендуемых размерах должностных окладов медработников. Документ был подписан министром здравоохранения Омской области Артемом Наркевичем.
Стоит уточнить, что многие оклады зависят от уровня квалификации сотрудника. Например, зарплата младшей сестры составляет 13,7 тыс рублей, а главной — 31,5 тыс рублей. Труд акушера и фельдшера в государственных медучреждениях также оценивается на 31,5 тыс рублей.
Врач выездной бригады скорой помощи зарабатывает 27,1 тыс рублей, стоматологический фельдшер — 16,5 тыс рублей. Зарплата врачей и провизоров, согласно рекомендациям профильного министерства, должна быть на уровне от 24,3 до 28,9 тыс рублей. Врачи-специалисты и провизоры с высшим образованием, руководящие структурными подразделениями, получают от 32 до 36,7 тыс рублей.
По этой причине в России начался тихий отток фельдшеров скорой помощи в ФАПы и другие медучреждения. Медсестры и фельдшеры в ФАПах доплаты получают, вакансии там всегда есть, и люди со скорой идут туда, рассказала анонимно одна из сотрудниц здравоохранения. Ведь объем финансовой поддержки увеличится для ФАПов и врачебных амбулаторий.
Молодая омичка по имени Арсения поделилась с Городом55, что уволилась в период мобилизации. Она признала, что работа действительно сложная.
«Работала 1,5 -2 ставки — это сутки через двое. Бывало после суток просили еще на дежурство выходить. Около 40 тыс рублей выходило вместе с „ковидными“ во время пандемии. В целом я могла бы работать ставку, но получала бы „голую“ зарплату, а этом 13 тыс рублей (сутки через трое)», — рассказала девушка.
Также она отметила, что встречалась с опасностью. Нередко фельдшеры «подбирают» пьяниц, которые прямо в карете скорой помощи начинали буянить. Арсения добавила, что это работа является сложной не только в физическом плане, но и моральном, а также финансовом.