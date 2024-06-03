Выгорание и безденежье: сколько платят фельдшерам скорой помощи в Омске

По этой причине в России начался тихий отток фельдшеров скорой помощи в ФАПы и другие медучреждения. Медсестры и фельдшеры в ФАПах доплаты получают, вакансии там всегда есть, и люди со скорой идут туда, рассказала анонимно одна из сотрудниц здравоохранения. Ведь объем финансовой поддержки увеличится для ФАПов и врачебных амбулаторий.