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Фельдшер

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2024
До двух лет лишения свободы. Омский фельдшер пойдет под суд за ДТП с медсестрой
31 июля, 05:14
Зарплаты фельдшеров, убийство беременной и похититель икон. Омск сегодня
3 июня, 14:13
2023
Прокуратура проверит жалобы жителей омской деревни на отсутствие туалета в ФАПе
8 сентября 2023, 14:17
В Омске фельдшера оштрафовали за нарушение неприкосновенности частной жизни пациентов
Он передавал информацию о родственниках умерших больных знакомому похоронщику.
16 июня 2023, 11:18
Неудачно поточил ножи. Фельдшер из Омского района спасла мужчину от потери крови
Пациент потерял около двух литров крови, давление упало до почти критических показателей — 40 на 20.
12 апреля 2023, 05:20
2022
Омский фельдшер нелегально выводил людей из алкогольной зависимости
Мужчина незаконно ставил алкоголикам капельницы с сильнодействующим веществом.
8 сентября 2022, 04:08

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