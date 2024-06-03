Из-за сломанной колонки. Омич попал под суд за жестокую расправу над беременной женой

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела 35-летнего мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве 18-летней беременной омички (п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ее тело было обнаружено в надворной постройке частотного дома на улице Средняя.
По данным следствия, ночью 21 октября прошлого года пара вместе выпивала алкоголь. В какой-то момент между супругами возникла ссора из-за поломки портативной музыкальной колонки. Мужчина жестоко избил беременную жену, от полученных травм она скончалась на месте. Когда обвиняемый понял, что девушка мертва, он перенес ее тело в надворную постройку и пытался скрыть преступление.
Сейчас омич находится под стражей, после вручения ему обвинительного заключения уголовное дело направится в суд.