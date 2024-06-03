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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Омич предстанет перед судом за жестокое убийство 18-летней беременной жены

Из-за сломанной колонки. Омич попал под суд за жестокую расправу над беременной женой

3 июня 2024, 13:14
Фото: СУ СКР по Омской области

Омич предстанет перед судом за жестокое убийство 18-летней беременной жены

Региональный следком закончил расследование дела о жестком убийстве 18-летней беременной девушки, в преступлении обвиняется ее муж.

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела 35-летнего мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве 18-летней беременной омички (п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ее тело было обнаружено в надворной постройке частотного дома на улице Средняя.

По данным следствия, ночью 21 октября прошлого года пара вместе выпивала алкоголь. В какой-то момент между супругами возникла ссора из-за поломки портативной музыкальной колонки. Мужчина жестоко избил беременную жену, от полученных травм она скончалась на месте. Когда обвиняемый понял, что девушка мертва, он перенес ее тело в надворную постройку и пытался скрыть преступление.

Сейчас омич находится под стражей, после вручения ему обвинительного заключения уголовное дело направится в суд.

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