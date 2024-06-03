Из-за сломанной колонки. Омич попал под суд за жестокую расправу над беременной женой

По данным следствия, ночью 21 октября прошлого года пара вместе выпивала алкоголь. В какой-то момент между супругами возникла ссора из-за поломки портативной музыкальной колонки. Мужчина жестоко избил беременную жену, от полученных травм она скончалась на месте. Когда обвиняемый понял, что девушка мертва, он перенес ее тело в надворную постройку и пытался скрыть преступление.