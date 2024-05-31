Работа продолжается. В Омской области вода не ушла еще из 516 домов

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Губернатор Виталий Хоценко рассказал об актуальной паводковой обстановке в своем телеграм-канале. Так, сегодня на заседании оперштаба сформировали график просушки и дезинфекции жилых домов.
В Омской области остаются затопленными 516 домов, за прошедшие сутки от жидкости освободились 11 построек. Кроме того, сейчас погружены в воду 9 участков автодорог.
Все еще есть населенные пункты, которые отрезаны паводком. В них, как сообщил глава региона, бесперебойно отправляют все необходимое: еду, питьевую воду и предметы первой необходимости.