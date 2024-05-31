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В Омской области остаются затопленными еще 516 домов

Работа продолжается. В Омской области вода не ушла еще из 516 домов

31 мая 2024, 08:38
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

В Омской области остаются затопленными еще 516 домов

Сегодня, 31 мая, паводковую ситуацию в регионе обсудили на заседании оперштаба, в Омской области затопленными остаются 516 домов и 9 участков дорог.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал об актуальной паводковой обстановке в своем телеграм-канале. Так, сегодня на заседании оперштаба сформировали график просушки и дезинфекции жилых домов.

В Омской области остаются затопленными 516 домов, за прошедшие сутки от жидкости освободились 11 построек. Кроме того, сейчас погружены в воду 9 участков автодорог.

Все еще есть населенные пункты, которые отрезаны паводком. В них, как сообщил глава региона, бесперебойно отправляют все необходимое: еду, питьевую воду и предметы первой необходимости.

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