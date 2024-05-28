Спасение подстанции, смертельная авария и парковки для электросамокатов. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Новость №1. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось спасти от затопления
Сегодня Виталий Хоценко сообщил, что безопасности электроподстанции в Усть-Ишиме больше ничего не угрожает. Вода постепенно отступает, избежать попадания жидкости на объект удалось благодаря усилиям спасателей МЧС, энергетиков, сотрудников коммунальных предприятий, бойцов студотрядов и местных жителей.
Новость №2. На трассе под Омском грузовик столкнулся с легковушкой и начался пожар
На трассе Челябинск — Новосибирск произошло смертельное ДТП. На 937-м километре дороги легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком КамАЗ. В результате начался пожар. Удар оказался очень сильным, от автомобиля Nissan Primera остались лишь обгоревшие обломки, его водитель скончался на месте происшествия.
Новость №3. На омских улицах появятся специальные парковки для электросамокатов
В Омске начали появляться первые парковки для электросамокатов, об этом сообщили в администрации города. Разметку нанесли на 10 участков, среди них следующие: ул. Лермонтова, 4А, 4Б; ул. Ленина, 18А; ул. Петра Некрасова, 1/1; ул. Победы, 1А; ул. Партизанская, 1/3, 1/3А, 2, 5; ул. Набережная Тухачевского, 1Б.