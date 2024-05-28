Спасение подстанции, смертельная авария и парковки для электросамокатов. Омск сегодня

На трассе Челябинск — Новосибирск произошло смертельное ДТП. На 937-м километре дороги легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком КамАЗ. В результате начался пожар. Удар оказался очень сильным, от автомобиля Nissan Primera остались лишь обгоревшие обломки, его водитель скончался на месте происшествия.