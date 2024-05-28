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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

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Спасение подстанции, смертельная авария и парковки для электросамокатов. Омск сегодня

28 мая 2024, 13:59
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось спасти от затопления

Сегодня Виталий Хоценко сообщил, что безопасности электроподстанции в Усть-Ишиме больше ничего не угрожает. Вода постепенно отступает, избежать попадания жидкости на объект удалось благодаря усилиям спасателей МЧС, энергетиков, сотрудников коммунальных предприятий, бойцов студотрядов и местных жителей.

Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка
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Новость №2. На трассе под Омском грузовик столкнулся с легковушкой и начался пожар

На трассе Челябинск — Новосибирск произошло смертельное ДТП. На 937-м километре дороги легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком КамАЗ. В результате начался пожар. Удар оказался очень сильным, от автомобиля Nissan Primera остались лишь обгоревшие обломки, его водитель скончался на месте происшествия.

Водитель погиб, машина всмятку. Грузовик разнес легковушку на трассе в Омской области
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Новость №3. На омских улицах появятся специальные парковки для электросамокатов

В Омске начали появляться первые парковки для электросамокатов, об этом сообщили в администрации города. Разметку нанесли на 10 участков, среди них следующие: ул. Лермонтова, 4А, 4Б; ул. Ленина, 18А; ул. Петра Некрасова, 1/1; ул. Победы, 1А; ул. Партизанская, 1/3, 1/3А, 2, 5; ул. Набережная Тухачевского, 1Б.

После жалоб горожан. В Омске появятся специальные парковки для электросамокатов
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