gorod55.ru
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ДТП с фурой

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Ноябрь
На трассе в Омской области столкнулись две фуры: есть пострадавший
ДТП произошло в Любинском районе, водителю одной из фур понадобилась помощь медиков.
13 ноября, 13:47
Октябрь
Затопленный отходами подвал, массовое ДТП с фурами и смерть на свадьбе. Омск сегодня
24 октября, 14:51
Август
За сутки на дорогах Омской области в ДТП пострадали более десяти человек
В региональном Минздраве рассказали о статистике ДТП в Омской области, за сутки в БСМП №1 доставили более десятка пострадавших.
15 августа, 13:29
Погибли двое. На омской трассе случилось смертельное ДТП с фурами и легковушкой
На трассе Челябинск–Новосибирск в районе Калачинска произошло ДТП с участием двух фур и легковушки, водитель и пассажир последней погибли.
8 августа, 13:00
Скончался на месте. На трассе в Омской области произошло жуткое ДТП
Сегодня вечером на трассе Омск-Новосибирск произошло ДТП, в котором погиб мужчина, его автомобиль выехал на встречку и врезался в фуру.
6 августа, 14:16
312 пострадавших и 17 погибших. За июль в Омской области произошло более двухсот ДТП
В МВД России сообщили, что в июле на дорогах Омской области произошло 241 ДТП, в авариях погибли 17 человек, еще 312 пострадали.
6 августа, 13:29
Май
Спасение подстанции, смертельная авария и парковки для электросамокатов. Омск сегодня
28 мая, 13:59
Апрель
«Не чувствовал боли». Выживший в жутком ДТП на трассе рассказал подробности спасения
30-летний Иван Саньков, единственный выживший в ДТП на трассе Тюмень-Омск, рассказал, как спасал людей из пламени.
12 апреля, 14:01
Март
В Омске ищут записи с видеорегистраторов, на которые попала авария с 8 погибшими
Видеоматериалы, на которые попала жуткая авария на трассе Тюмень-Омск, ищут сотрудники регионального следственного комитета.
29 марта, 09:13
Разные ситуации. Что известно о выживших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск
В ДТП с участием двух фур и пассажирского микроавтобуса погибли восемь человек, двоим удалось спастись, сейчас пострадавшие находятся в больнице.
21 марта, 13:33
Умерла на сидении. В Омске будут судить парня за гибель девушки в ДТП с бензовозом
Молодой человек полностью признал вину и ждет судебного заседания.
21 марта, 05:38
В аварии с фурами и маршруткой на трассе погиб известный омский спортсмен
Сергей Назаров — многократный победитель и призер областных соревнований по мотокроссу.
19 марта, 14:06
Про ремонт. Минтранс отреагировал на жуткую аварию с погибшими на трассе Тюмень-Омск
Чиновники отчитались по поводу ремонтных работ, проведенных на той самой дороге.
19 марта, 10:17
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Стали известны новые подробности о погибших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск
Авария забрала жизни 8 человек, среди них оказались две омские студентки.
18 марта, 14:02
Ехали в гости к дедушке. Появились подробности о детях, погибших в аварии на трассе
На омском автовокзале брата с сестрой провожали родители, а в Тюкалинске их готовились встречать бабушка с дедушкой.
18 марта, 11:05
«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии
30-летний Иван Саньков оказался одним из выживших в страшной аварии на трассе Тюмень-Омск, ему чудом удалось выбраться из горящего микроавтобуса.
18 марта, 09:01
«Огромная утрата». В аварии на трассе погибла омская журналистка
В жутком ДТП на автодороге «Тюмень-Омск» скончались семь человек, среди них оказалась корреспондент NGS55.RU Анна Никитенко.
16 марта, 14:48
Смертельное ДТП, нападение на полицейского и бесплатные хоккейные матчи. Омск сегодня
16 марта, 14:02
Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
Сейчас на месте работают спецслужбы, региональная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.
16 марта, 10:58

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