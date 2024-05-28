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место ДТП

Водитель погиб, машина всмятку. Грузовик разнес легковушку на трассе в Омской области

28 мая 2024, 08:34
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

На трассе под Омском грузовик разнес легковушку и начался пожар

На трассе в Омской области, не доезжая 5 км до села Ивановка, произошло страшное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего начался небольшой пожар. Судя по видеозаписи, удар был настолько сильным, что от легковой машины почти ничего не осталось. К сожалению, водитель погиб.

Сегодня, 28 мая, в паблике «Аварийный Омск» было опубликовано видео с места ДТП, которое произошло на федеральной трассе Челябинск — Новосибирск недалеко от Ивановки в Калачинском районе. Авария случилась около полудня.

Как выяснилось, легковой автомобиль Nissan Primera, который двигался со стороны Омска, на 937-м километре дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате столкновения возник небольшой пожар.

место ДТП (скриншот)место ДТП (скриншот)
место ДТП (скриншот)место ДТП (скриншот)
место ДТП (скриншот)место ДТП (скриншот)
место ДТП (скриншот)
Фото: Паблик «Аварийный Омск»

Судя по видеозаписи, сила удара была настолько велика, что от легковой машины мало что осталось — только искореженные обломки. К сожалению, водитель «легковушки» погиб на месте происшествия.

В настоящее время фурам приходится ехать по встречной полосе, чтобы объехать место ДТП. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, они устанавливают личность погибшего.

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