Водитель погиб, машина всмятку. Грузовик разнес легковушку на трассе в Омской области

На трассе под Омском грузовик разнес легковушку и начался пожар

На трассе в Омской области, не доезжая 5 км до села Ивановка, произошло страшное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего начался небольшой пожар. Судя по видеозаписи, удар был настолько сильным, что от легковой машины почти ничего не осталось. К сожалению, водитель погиб.