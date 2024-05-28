Водитель погиб, машина всмятку. Грузовик разнес легковушку на трассе в Омской области

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Published Сегодня, 08:34
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Сегодня, 28 мая, в паблике «Аварийный Омск» было опубликовано видео с места ДТП, которое произошло на федеральной трассе Челябинск — Новосибирск недалеко от Ивановки в Калачинском районе. Авария случилась около полудня.
Как выяснилось, легковой автомобиль Nissan Primera, который двигался со стороны Омска, на 937-м километре дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате столкновения возник небольшой пожар.
Судя по видеозаписи, сила удара была настолько велика, что от легковой машины мало что осталось — только искореженные обломки. К сожалению, водитель «легковушки» погиб на месте происшествия.
В настоящее время фурам приходится ехать по встречной полосе, чтобы объехать место ДТП. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, они устанавливают личность погибшего.