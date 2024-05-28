Попытался скрыться. Омские полицейские задержали 16-летнего водителя без прав

Инспекторы ДПС заметили автомобиль с подростком за рулем на улице Краснознаменной. Полицейские потребовали его остановиться, однако омич увеличил скорость и попытался скрыться. Погодя длилась недолго. Несовершеннолетний водитель оказался в тупике, где его и задержали.