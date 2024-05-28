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В Омске полицейские задержали подростка за рулем автомобиля

Попытался скрыться. Омские полицейские задержали 16-летнего водителя без прав

28 мая 2024, 11:07
Фото: 1MI

В Омске полицейские задержали подростка за рулем автомобиля

Автомобиль, которым управлял несовершеннолетний, инспекторы заметили на улице Краснознаменной, после требования остановиться 16-летний нарушитель попытался скрыться.

Инспекторы ДПС заметили автомобиль с подростком за рулем на улице Краснознаменной. Полицейские потребовали его остановиться, однако омич увеличил скорость и попытался скрыться. Погодя длилась недолго. Несовершеннолетний водитель оказался в тупике, где его и задержали.

На место вызвали мать юного нарушителя, в ее присутствии в отношении 16-летнего подростка возбудили административные дела сразу по пяти статьям: ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ.

Сейчас машина омича находится на спецстоянке. Выяснилось, что подросток приобрел машину на собственные сбережения без ведома родителей. Информация о происшествии передана в ПДН.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автомобиль#Водитель#ГИБДД#Новости#Несовершеннолетний#Несовершеннолетний водитель
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