Попытался скрыться. Омские полицейские задержали 16-летнего водителя без прав

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Инспекторы ДПС заметили автомобиль с подростком за рулем на улице Краснознаменной. Полицейские потребовали его остановиться, однако омич увеличил скорость и попытался скрыться. Погодя длилась недолго. Несовершеннолетний водитель оказался в тупике, где его и задержали.
На место вызвали мать юного нарушителя, в ее присутствии в отношении 16-летнего подростка возбудили административные дела сразу по пяти статьям: ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ.
Сейчас машина омича находится на спецстоянке. Выяснилось, что подросток приобрел машину на собственные сбережения без ведома родителей. Информация о происшествии передана в ПДН.