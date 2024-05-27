Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Иллюстрация

Пропажа главы района, похолодание до -7 и убийство на свадьбе. Омск сегодня

27 мая 2024, 13:39
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Глава Полтавского района Омской области не вышел на работу после ДТП

После нашумевшего субботнего ДТП глава Полтавского района Александр Милашенко не вышел на работу. Позже выяснилось, что чиновник находится на больничном. Напомним, что 25 мая автомобиль Милашенко выехал на встречку в окрестностях села Воронцовка и врезался в мимо проезжавший фургон «Иж». В результате водителю последнего понадобилась помощь медиков. Проверка по факту аварии продолжается.

Скрывшийся после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
Узнать подробнее

Новость №2. Скоро в регион придут дожди, штормовой ветер и похолодание

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни, согласно ему, на Омскую область надвигается похолодание и штормовой ветер порывами до 24 м/с. Наиболее сильные заморозки прогнозируются на ночь 30 мая. Тогда температура воздуха составит лишь -2…+3 градуса, в некоторых районах стоит ожидать понижения до -7.

Лето нескоро. Жителей Омской области предупредили о резком похолодании до -7
Узнать подробнее

Новость №3. Жених убил друга на собственной свадьбе в Омске

В Омске жених убил друга на собственной свадьбе. Инцидент произошел 19 мая. 32-летний омич избил 41-летнего приятеля после совместного распития алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Узнав об этом, подозреваемый сам пришел в полицию и написал явку с повинной, его посадили под домашний арест. Расследование продолжается.

Написал явку с повинной. В Омске на свадьбе жених до смерти избил своего приятеля
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Ураган_в_Омске#Преступление#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#Убийство#Преступность#Штормовое предупреждение#МЧС#Происшествие#ГУ МЧС#Смерть#Происшествия с пострадавшими#Новости#Ураган#Итоги дня#Свадьба#Штормовой ветер#Шторм#Убил#Убийца#Убийства#Дорожно-транспортное происшествие
Подпишитесь
Жуткие ливни, паводок и спасение деревьев. Главные темы недели
Вчера, 10:10
Скрывшийся после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
Сегодня, 05:55
Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей
Сегодня, 05:24
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
Сегодня, 04:49
С продлением. В Омской области в пять раз урезали срок полномочий бизнес-омбудсмена
Сегодня, 10:27
Житель Томска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»
Сегодня, 11:11
"