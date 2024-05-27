Пропажа главы района, похолодание до -7 и убийство на свадьбе. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Новость №1. Глава Полтавского района Омской области не вышел на работу после ДТП
После нашумевшего субботнего ДТП глава Полтавского района Александр Милашенко не вышел на работу. Позже выяснилось, что чиновник находится на больничном. Напомним, что 25 мая автомобиль Милашенко выехал на встречку в окрестностях села Воронцовка и врезался в мимо проезжавший фургон «Иж». В результате водителю последнего понадобилась помощь медиков. Проверка по факту аварии продолжается.
Новость №2. Скоро в регион придут дожди, штормовой ветер и похолодание
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни, согласно ему, на Омскую область надвигается похолодание и штормовой ветер порывами до 24 м/с. Наиболее сильные заморозки прогнозируются на ночь 30 мая. Тогда температура воздуха составит лишь -2…+3 градуса, в некоторых районах стоит ожидать понижения до -7.
Новость №3. Жених убил друга на собственной свадьбе в Омске
В Омске жених убил друга на собственной свадьбе. Инцидент произошел 19 мая. 32-летний омич избил 41-летнего приятеля после совместного распития алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Узнав об этом, подозреваемый сам пришел в полицию и написал явку с повинной, его посадили под домашний арест. Расследование продолжается.