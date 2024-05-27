Пропажа главы района, похолодание до -7 и убийство на свадьбе. Омск сегодня

После нашумевшего субботнего ДТП глава Полтавского района Александр Милашенко не вышел на работу. Позже выяснилось, что чиновник находится на больничном. Напомним, что 25 мая автомобиль Милашенко выехал на встречку в окрестностях села Воронцовка и врезался в мимо проезжавший фургон «Иж». В результате водителю последнего понадобилась помощь медиков. Проверка по факту аварии продолжается.