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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

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Лето нескоро. Жителей Омской области предупредили о резком похолодании до -7

27 мая 2024, 09:18
Фото: 1MI
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Жителей Омской области предупредили о приближении похолодания

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области, согласно ему, скоро в регион придут заморозки до -7 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни Омскую область ждет сильное похолодание. Температура воздуха будет опускаться до -7 градусов, а порывы ветра достигать 24 м/с.

Так, понижение температуры ждет жителей региона завтра ночью, столбик термометра покажет 0…+5 градусов, возможно похолодание до -5. Днем прогнозируется ветер порывами до 24 м/с, дождь и гроза.

Наиболее сильные заморозки стоит ожидать в темное время суток 30 мая. Тогда температура воздуха составит лишь -2…+3 градуса, стоит ожидать понижения до -7.

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