Лето нескоро. Жителей Омской области предупредили о резком похолодании до -7

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Согласно прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни Омскую область ждет сильное похолодание. Температура воздуха будет опускаться до -7 градусов, а порывы ветра достигать 24 м/с.
Так, понижение температуры ждет жителей региона завтра ночью, столбик термометра покажет 0…+5 градусов, возможно похолодание до -5. Днем прогнозируется ветер порывами до 24 м/с, дождь и гроза.
Наиболее сильные заморозки стоит ожидать в темное время суток 30 мая. Тогда температура воздуха составит лишь -2…+3 градуса, стоит ожидать понижения до -7.