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Написал явку с повинной. В Омске на свадьбе жених до смерти избил своего приятеля

27 мая 2024, 13:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

На омской свадьбе жених до смерти избил своего приятеля и сдался в полицию

Региональный следственный комитет расследует дело 32-летнего омича, который убил друга на собственной свадьбе, а потом рассказал об этом полиции.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 19 мая на собственной свадьбе 32-летний омич избил 41-летнего приятеля после совместного распития алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, а жених, узнав об этом, сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

После произошедшего следователи провели осмотр места происшествия и изъяли улики, подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

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