Написал явку с повинной. В Омске на свадьбе жених до смерти избил своего приятеля

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, вечером 19 мая на собственной свадьбе 32-летний омич избил 41-летнего приятеля после совместного распития алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, а жених, узнав об этом, сам пришел в полицию и написал явку с повинной.
После произошедшего следователи провели осмотр места происшествия и изъяли улики, подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается.