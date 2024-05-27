Написал явку с повинной. В Омске на свадьбе жених до смерти избил своего приятеля

По версии следствия, вечером 19 мая на собственной свадьбе 32-летний омич избил 41-летнего приятеля после совместного распития алкоголя. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, а жених, узнав об этом, сам пришел в полицию и написал явку с повинной.