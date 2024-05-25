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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:49

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Рядом с уже действующим. Под Омском решили построить новое большое кладбище

25 мая 2024, 06:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Под Омском планируют построить новое Юго-Восточное кладбище

Депстрой уже ищет подрядчика, который проведет инженерные изыскания и разработает проектную документацию.

В Омском районе, рядом с Морозовкой, собираются построить новое кладбище. На сайте госзакупок опубликовали аукцион на выполнение инженерных изысканий и разработку проекта строительства кладбища. Депстрой готов заплатить проектировщику 3,7 млн рублей. Проектную документацию с уже пройденной экспертизой следует сдать до 20 декабря 2024 года.

Места для новых захоронений появятся рядом с уже действующим Юго-Восточным кладбищем — на земельном участке площадью 103 083 кв. м.

Участок, на котором появится новое кладбищеУчасток, на котором появится новое кладбище
Участок, на котором появится новое кладбище
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Подрядчику нужно будет предусмотреть в проекте пост охраны с санузлом и хозяйственно-бытовыми строениями, ограждение территории кладбища с трех сторон из железобетонных панелей, ворота с калиткой шириной не менее 6 метров, три общественных туалета, подъездную дорогу протяженностью 750 метров.

«Зону захоронений разделить на кварталы. Кварталы пронумеровать и разделить на ряды. Расстояние между рядами не менее 0,5 метра. Расстояние между кварталами не менее 5 метров», — говорится в техзадании.

Добавим, что согласно адресной инвестиционной программе города Омска, строительство Юго-Восточного кладбища обойдется ориентировочно в 199,4 млн рублей. Сами работы запланированы на 2025 год.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Аукцион#Подрядчик#Департамент строительства#Кладбище#Проект#Омский район#Новости
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