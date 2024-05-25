Рядом с уже действующим. Под Омском решили построить новое большое кладбище

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В Омском районе, рядом с Морозовкой, собираются построить новое кладбище. На сайте госзакупок опубликовали аукцион на выполнение инженерных изысканий и разработку проекта строительства кладбища. Депстрой готов заплатить проектировщику 3,7 млн рублей. Проектную документацию с уже пройденной экспертизой следует сдать до 20 декабря 2024 года.
Места для новых захоронений появятся рядом с уже действующим Юго-Восточным кладбищем — на земельном участке площадью 103 083 кв. м.
Подрядчику нужно будет предусмотреть в проекте пост охраны с санузлом и хозяйственно-бытовыми строениями, ограждение территории кладбища с трех сторон из железобетонных панелей, ворота с калиткой шириной не менее 6 метров, три общественных туалета, подъездную дорогу протяженностью 750 метров.
«Зону захоронений разделить на кварталы. Кварталы пронумеровать и разделить на ряды. Расстояние между рядами не менее 0,5 метра. Расстояние между кварталами не менее 5 метров», — говорится в техзадании.
Добавим, что согласно адресной инвестиционной программе города Омска, строительство Юго-Восточного кладбища обойдется ориентировочно в 199,4 млн рублей. Сами работы запланированы на 2025 год.