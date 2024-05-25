Рядом с уже действующим. Под Омском решили построить новое большое кладбище

Подрядчику нужно будет предусмотреть в проекте пост охраны с санузлом и хозяйственно-бытовыми строениями, ограждение территории кладбища с трех сторон из железобетонных панелей, ворота с калиткой шириной не менее 6 метров, три общественных туалета, подъездную дорогу протяженностью 750 метров.