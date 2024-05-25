Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:20
Сегодня, 25 мая, губернатор Виталий Хоценко сообщил о новых кадровых перестановках в областном правительстве. От должности министра труда и социального развития освобожден Владимир Куприянов. Чиновник занимал пост руководителя с 30 апреля 2015 года.
Глава региона также назвал имя приемника Куприянова, им стала Ирина Варнавская, которая ранее, на протяжении 12 лет, занимала пост замминистра в этом ведомстве.
Курировать министерство труда и соцразвития, а также министерство здравоохранения теперь будет замгубернатора Алексей Ромахин.