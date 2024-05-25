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Владимира Куприянова освободили от руководства министерством труда и соцразвития

Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития

25 мая 2024, 03:20
Фото: 1MI

Владимира Куприянова освободили от руководства министерством труда и соцразвития

О кадровых перестановках в региональном правительстве сегодня утром сообщил Виталий Хоценко, известно, что место Куприянова займет Ирина Варнавская.

Сегодня, 25 мая, губернатор Виталий Хоценко сообщил о новых кадровых перестановках в областном правительстве. От должности министра труда и социального развития освобожден Владимир Куприянов. Чиновник занимал пост руководителя с 30 апреля 2015 года.

Глава региона также назвал имя приемника Куприянова, им стала Ирина Варнавская, которая ранее, на протяжении 12 лет, занимала пост замминистра в этом ведомстве.

Курировать министерство труда и соцразвития, а также министерство здравоохранения теперь будет замгубернатора Алексей Ромахин.

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