Снег и ветер. В ближайшие дни погода в Омской области снова сильно изменится

Так, завтра, 26 мая, температура воздуха днем поднимется до +14…+19 градусов, а ночью опустится до 0…+5, в некоторых районах области вероятно и более сильное понижение — до -5 градусов. На протяжении суток возможны дожди и ветер порывами до 18 м/с.