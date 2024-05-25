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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:20

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Снег и ветер. В ближайшие дни погода в Омской области снова сильно изменится

25 мая 2024, 09:20
Фото: 1MI
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В ближайшие дни в Омской области похолодает до -5, возможен снег

По данным синоптиков, в начале следующей недели в некоторых районах области выпадет снег, температура воздуха будет опускаться до -5 градусов.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет похолодание, также ожидается сильный ветер, облачность, местами снег.

Так, завтра, 26 мая, температура воздуха днем поднимется до +14…+19 градусов, а ночью опустится до 0…+5, в некоторых районах области вероятно и более сильное понижение — до -5 градусов. На протяжении суток возможны дожди и ветер порывами до 18 м/с.

В понедельник, 27 мая, в темное время суток воздух останется холодным, температура продолжит держаться в районе 0…+5 градусов, стоит ожидать снег. Днем синоптики прогнозируют повышение до +9…+14 градусов.

28 мая ночная температура не претерпит изменений, сохранятся и дневные значения. Ожидается усиление ветра до 20 м/с, на протяжении суток в некоторых районах области может выпасть снег.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что вчера ночью снег выпал в Тарском районе Омской области. Явление попало на фото, снимки опубликовали в газете «Тарское Прииртышье».

Фото: Тарское Прииртышье
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