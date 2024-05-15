За сутки Иртыш достиг 935 см. В Усть-Ишиме продолжили эвакуацию людей и животных

Напомним, что вчера уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима поднялся до 926 сантиметров (+15 см за сутки). Сегодня и завтра в этот район прибудет специальная служба по отлову и содержанию животных. Ее задача — спасти собак и кошек, которые могут оказаться в опасности из-за подъема воды.