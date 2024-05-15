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иллюстрация

За сутки Иртыш достиг 935 см. В Усть-Ишиме продолжили эвакуацию людей и животных

15 мая 2024, 08:09
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области продолжили эвакуацию людей и животных из затопленных районов

Наводнение на севере региона продолжается. За сутки уровень воды в Иртыше поднялся еще на 4 сантиметра. Жителей продолжают перевозить в ПВР. На местах дежурят спасатели, сотрудники МЧС и полиции. За эти дни из Усть-Ишимского района было эвакуировано около 2 тысяч человек.

По последним данным на 15 мая, уровень воды в Иртыше в Усть-Ишиме достиг отметки 935 сантиметров. За последние сутки уровень воды в зоне подтопления поднялся еще на 4 сантиметра.

Ситуация с наводнением на севере Омской области остается сложной. За ночь вода поднялась еще на несколько сантиметров, но уже более медленными темпами.

«Эвакуацию жителей продолжаем. На местах дежурят спасатели, МЧС и полиция», — написал в своем тг-канале Виталий Хоценко.

Также, по информации губернатора, за прошедшие дни из Усть-Ишимского района было эвакуировано около 2 тысяч человек.

Напомним, что вчера уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима поднялся до 926 сантиметров (+15 см за сутки). Сегодня и завтра в этот район прибудет специальная служба по отлову и содержанию животных. Ее задача — спасти собак и кошек, которые могут оказаться в опасности из-за подъема воды.

В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
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