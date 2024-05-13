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Published Сегодня, 05:07

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иллюстрация

«Спасение от наводнения». Жители Усть-Ишима прошли крестным ходом на лодках по реке

13 мая 2024, 05:07
Фото: Город55
иллюстрация

Жители затопленных районов Омской области организовали крестный ход на лодках

В группе «Омская епархия» опубликовали видео, на котором жители Усть-Ишимского района совершают крестный ход. В том числе они молятся на лодках, которые предоставили сотрудники МЧС. Люди просят о сохранении от наводнения.

В группе «Омская епархия» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором показано, как жители Усть-Ишимского района совершают крестные ходы. В том числе они молятся на лодках, которые предоставили сотрудники МЧС. Во время этих походов люди молятся о «сохранении от наводнения».

Крестный ход сопровождался молитвами, в которых верующие прославляли Воскресшего Христа, Богородицу и всех святых. В своих молитвах крестоходцы просили Господа сохранить население, район и Омскую область от наводнения жилых кварталов, расположенных вблизи водоемов.

Ранее Город55 сообщал, что из-за наводнения в Усть-Ишимском районе объявили эвакуацию. Первыми будут эвакуированы люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, а также дети и женщины.

Позже региональное министерство образования сообщило, что в школах, пострадавших от паводка, учебный год будет завершен досрочно. Выпускники будут переведены на дистанционное обучение, а остальные школьники отправятся на досрочные каникулы.

Женщин и детей. В Омской области начали эвакуацию из Усть-Ишимского района
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