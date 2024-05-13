«Спасение от наводнения». Жители Усть-Ишима прошли крестным ходом на лодках по реке

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В группе «Омская епархия» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором показано, как жители Усть-Ишимского района совершают крестные ходы. В том числе они молятся на лодках, которые предоставили сотрудники МЧС. Во время этих походов люди молятся о «сохранении от наводнения».
Крестный ход сопровождался молитвами, в которых верующие прославляли Воскресшего Христа, Богородицу и всех святых. В своих молитвах крестоходцы просили Господа сохранить население, район и Омскую область от наводнения жилых кварталов, расположенных вблизи водоемов.
Ранее Город55 сообщал, что из-за наводнения в Усть-Ишимском районе объявили эвакуацию. Первыми будут эвакуированы люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, а также дети и женщины.
Позже региональное министерство образования сообщило, что в школах, пострадавших от паводка, учебный год будет завершен досрочно. Выпускники будут переведены на дистанционное обучение, а остальные школьники отправятся на досрочные каникулы.