«Спасение от наводнения». Жители Усть-Ишима прошли крестным ходом на лодках по реке

В группе «Омская епархия» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором показано, как жители Усть-Ишимского района совершают крестные ходы. В том числе они молятся на лодках, которые предоставили сотрудники МЧС. Во время этих походов люди молятся о «сохранении от наводнения».