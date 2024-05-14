Село может полностью затопить. Минцифры сделало прогноз поднятия воды в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Согласно прогнозу гидрометцентра, уровень воды на территории Усть-Ишима будет продолжать расти, сейчас он составляет 926 см. Омское Минцифры сделало прогноз подтопления для уровней 950, 970 и 1000 см, его в своем телеграм-канале представил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин.
На иллюстрациях видно, что вода может перекрыть всю территорию населенного пункта, если доберется до отметки в 1000 см. По этой причине координационный штаб по ЧС призывает местных жителей не дожидаться полного затопления и эвакуироваться в безопасное место.
«Бесплатные автобусы отходят от спорткомплекса „Таежный“ в светлое время суток. В случае необходимости осуществляется подвоз граждан спецтехникой к пункту посадки из любого населённого пункта района. Заявку на эвакуацию можно сделать по тел: 8(38150)2-12-67, 2-17-05, 2-11-62. В здании спорткомплекса оборудован пункт обогрева и гуманитарный центр, где можно получить необходимую помощь», — написал Ромахин.
Автобусные рейсы идут в Тевризский, Знаменский, Тарский, Большереченский районы и Омск. В пунктах временного размещения пострадавших обеспечивают питанием, медицинским обслуживанием, для детей организован образовательный процесс. В Знаменском районе подготовлены места для семей с маленькими детьми.