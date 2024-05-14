Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Иллюстрация

Село может полностью затопить. Минцифры сделало прогноз поднятия воды в Усть-Ишиме

14 мая 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омское Минцифры сделало прогноз затопления Усть-Ишима

Сейчас уровень воды в Усть-Ишиме составляет 926 см, Минцифры сделало прогноз затопления, если жидкость поднимется до 950, 970 и 1000 см.

Согласно прогнозу гидрометцентра, уровень воды на территории Усть-Ишима будет продолжать расти, сейчас он составляет 926 см. Омское Минцифры сделало прогноз подтопления для уровней 950, 970 и 1000 см, его в своем телеграм-канале представил зампред правительства Омской области Алексей Ромахин.

На иллюстрациях видно, что вода может перекрыть всю территорию населенного пункта, если доберется до отметки в 1000 см. По этой причине координационный штаб по ЧС призывает местных жителей не дожидаться полного затопления и эвакуироваться в безопасное место.

«Бесплатные автобусы отходят от спорткомплекса „Таежный“ в светлое время суток. В случае необходимости осуществляется подвоз граждан спецтехникой к пункту посадки из любого населённого пункта района. Заявку на эвакуацию можно сделать по тел: 8(38150)2-12-67, 2-17-05, 2-11-62. В здании спорткомплекса оборудован пункт обогрева и гуманитарный центр, где можно получить необходимую помощь», — написал Ромахин.

Автобусные рейсы идут в Тевризский, Знаменский, Тарский, Большереченский районы и Омск. В пунктах временного размещения пострадавших обеспечивают питанием, медицинским обслуживанием, для детей организован образовательный процесс. В Знаменском районе подготовлены места для семей с маленькими детьми.

Фото: Минцифры Омской области
Омская прокуратура проверит пункты, где живут пострадавшие от подтопления люди
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Эвакуация#Экстренная эвакуация#Паводок#Новости#Эвакуация жильцов#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Затопления#Подтопление#Затопление#Паводковая ситуация#Пункты временного размещения
Подпишитесь
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
Сегодня, 02:57
В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
Сегодня, 07:30
Прошли обыски на рабочем месте. Главного кадровика минобороны Кузнецова задержали
Сегодня, 05:55
С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер
Вчера, 12:59
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
Вчера, 12:19
Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата
Сегодня, 03:49
"