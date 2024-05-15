Ни одного нового разрешения. Жилищные инвестпроекты в Омске рискуют встать на паузу

Работе над проектом сбора с застройщиков поспособствовало объявленное заммэра Евгению Романину в январе 2024 года предостережение. В нем прокуратура напомнила о недопустимости нарушения закона и выдачи разрешений на строительство многоэтажек без обеспечения их школами, детсадами и другими объектами социнфраструктуры. Из-за этого в 2024 году ни один застройщик не получил разрешение на строительство многоквартирных домов (для примера: за четыре месяца 2023 года выдали 11 разрешений). Запрет распространился и на компании, реализующие в Омске МИПы.