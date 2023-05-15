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«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков

15 мая 2023, 09:35
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области
Проект дома в одном из строящихся ЖК
Инвестиционные проекты крупных иногородних застройщиков рассчитаны до 2034–2036 года. Город55 рассказывает, что именно и когда компании обещают построить в Омске.

В Омск в 2021 году зашли несколько крупных иногородних застройщиков — «Эталон», «Брусника», а в 2022-м к ним присоединилась «Догма». Наравне с местными компаниями они занимаются возведением жилья.

Часто бывает, что дома в городе растут как грибы после дождя, а вот соответствующей инфраструктуры местным жителям приходится дожидаться годами. Город55 решил изучить инвестиционные проекты компаний в сфере жилищного и иного строительства и посмотреть, что же застройщики собираются реализовать в Омске.

«Зеленая река», или Город в городе

В марте 2021 года Александр Бурков, который на тот момент был губернатором Омской области, анонсировал заход в регион питерского застройщика АО «Группа компаний „Эталон“. Уже 31 мая 2021-го в Омске зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью „Специализированный застройщик „Эталон-Омск“. А 16 августа того же года облправительство, городская администрация и „Эталон-Омск“ заключили соглашение о реализации проекта „Строительство микрорайона „Зеленая река“, рассчитанного до 31 декабря 2036 года. „Зеленая река“ стала первым проектом компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Где строят: Свой проект «Эталон» реализует в Кировском округе — на территории, ограниченной Волгоградской, проектируемой улицей № 3, Покровской, Меридиальной, Верхнеднепровской и Кондратюка.

В аренде у «Эталона» находится 156 земельных участков площадью 164.4 га. Кадастровые номера этих участков депимущества не стало предоставлять Городу55, ответив, что «общедоступную информацию о земельных участках можно получить с помощью сервиса пользователей — публичная кадастровая карта, размещенного на официальном сайте Росреестра».

Дома и квартиры: В минстрое и депархитектуры предоставили разные данные по общей площади жилых помещений в подлежащих строительству многоквартирных домах. У минстроя этот показатель составил 999 253 кв. м, у департамента архитектуры — 1 141 000 кв. м.

Проект жилого комплекса "Зеленая река"Проект жилого комплекса "Зеленая река"
Проект жилого комплекса "Зеленая река"Проект жилого комплекса "Зеленая река"
Проект жилого комплекса "Зеленая река"Проект жилого комплекса "Зеленая река"
Проект жилого комплекса "Зеленая река"Проект жилого комплекса "Зеленая река"
Проект жилого комплекса "Зеленая река"Проект жилого комплекса "Зеленая река"
Проект жилого комплекса "Зеленая река"Проект жилого комплекса "Зеленая река"
Проект жилого комплекса "Зеленая река"Проект жилого комплекса "Зеленая река"
Проект жилого комплекса "Зеленая река"
Фото: Группа компаний "Эталон"

В рамках первой очереди строительства появится 14 многоквартирных жилых домов переменной этажности (от 7 до 16 этажей) на улице Волгоградской. Общая площадь квартир составит 111 392.4 кв. м, само количество квартир определяет застройщик на стадии подготовки проектной документации. Пока застройщик в начале пути: на трех домах устраивают вертикально-монолитные конструкции (9—10-й этаж), еще на трех объектах устраивают монолитные конструкции цокольного этажа. На одном доме устанавливают монолитные конструкции 1-го этажа. На остальных семи домах ведется устройство железобетонных ростверков.

План строительства первых 14 домовПлан строительства первых 14 домов
Работы ведутся на всех 14 объектах.Работы ведутся на всех 14 объектах.
Работы ведутся на всех 14 объектах.Работы ведутся на всех 14 объектах.
План строительства первых 14 домов
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области

Инфраструктура: «Эталон» заявил о планах построить на арендуемой территории 10 детсадов вместимостью от 260 до 350 мест и три школы от 1110 до 1350 мест.

В рамках строительства первой очереди «Эталон» взял на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации на строительство дороги по улице Дергачева (от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской) и детского сада на 350 мест.

Месяц назад застройщик показал, как будет выглядеть первый детский сад с мини-скалодромом и площадкой для изучения ПДД.

«Трехэтажное здание общей площадью 13 тысяч кв. м расположено в собственном мини-парке, запланированы отдельные помещения для дополнительного образования (кружков) и бассейн», — презентовали проект в минстрое.
Проект детского сада в строящемся жилом комплексеПроект детского сада в строящемся жилом комплексе
Проект детского сада в строящемся жилом комплексеПроект детского сада в строящемся жилом комплексе
Проект детского сада в строящемся жилом комплексеПроект детского сада в строящемся жилом комплексе
Проект детского сада в строящемся жилом комплексеПроект детского сада в строящемся жилом комплексе
Проект детского сада в строящемся жилом комплексеПроект детского сада в строящемся жилом комплексе
Проект детского сада в строящемся жилом комплексе
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области

Проект дороги на Дергачева, которая пройдет от Волгоградской до Верхнеднепровской улицы, также получил положительное заключение экспертизы. Согласно нему, на Левобережье появится четырехполосная магистраль длиной около 1 км: по две полосы в каждую сторону. Для удобства жителей из квартала запланировано 8 выездов.

Проект дороги на улице ДергачеваПроект дороги на улице Дергачева
Проект дороги на улице ДергачеваПроект дороги на улице Дергачева
Проект дороги на улице ДергачеваПроект дороги на улице Дергачева
Проект дороги на улице ДергачеваПроект дороги на улице Дергачева
Проект дороги на улице Дергачева
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области

Местом притяжения не только для жителей микрорайона «Зеленая река», но и для омичей из других районов должны будут стать спортивный и общественно-деловой центры (общая площадь 68 700 кв. м). На территории ЖК появятся тренировочная ледовая арена, бассейн, фитнес-залы, кинотеатр, детские досуговые центры и библиотеки.

Особое внимание обещают уделить благоустройству: широкий променад с различным ландшафтом объединит общественные пространства квартала — детские и спортивные площадки, памп-парк, места для спокойного отдыха и благоустроенные скверы.

«Кварталы Драверта» и брусничная европеизация

Следующий застройщик — ООО «Брусника. Специализированный застройщик» — из Екатеринбурга. Первые встречи с девелопером прошли еще в декабре 2020-го, само соглашение о сотрудничестве и реализации инвестпроекта по строительству жилого микрорайона «Кварталы Драверта» застройщик вместе с правительством Омской области и городской администрацией заключил 11 октября 2021 года. Рассчитан инвестпроект до 30 июня 2034 года.

Где строят: «Кварталы Драверта» девелопер возводит в Кировском округе — на территории в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской и 1-я Рыбачья. «Бруснике», по информации департамента имущества, предоставили 49 земельных участков площадью 52.7 га.

Дома и квартиры: Проектом предусмотрено строительство 22 многоквартирных домов. В региональном минстрое рассказали, что площадь жилья в них составит 375 593 кв. м (в депархитектуры цифра снова немного отличается — 300 тысяч кв. м).

Проект ЖК "Кварталы Драверты"Проект ЖК "Кварталы Драверты"
Проект ЖК "Кварталы Драверты"Проект ЖК "Кварталы Драверты"
Проект ЖК "Кварталы Драверты"Проект ЖК "Кварталы Драверты"
Проект ЖК "Кварталы Драверты"
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области

Первый этап предполагает возведение четырех 17-этажных домов. Сдать их должны к 2025 году. Застройщик уже получил разрешение на строительство многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой на улице Крупской. Один из них — 19-этажный — будет состоять из четырех секций. В домах № 1 и 2 устроили основания под фундаментную плиту и завершают гидроизоляцию. В домах № 3 и 4 готовят монолитный каркас. В этом месяце застройщик занимается устройством кирпичного заполнения и инженерных систем.

Инфраструктура: Мастер-план «Брусника» разрабатывала совместно с датскими архитекторами, которые, по словам самого застройщика, «обладают большим опытом создания гуманной городской среды». На арендуемой территории построят четыре детских сада: два по 200 мест, один — на 240 мест и еще один — на 300 мест, школу со спортивным кластером на 1550 мест, два парка и пешеходный бульвар.

Предварительный проект школы на 1550 местПредварительный проект школы на 1550 мест
Предварительный проект школы на 1550 местПредварительный проект школы на 1550 мест
Предварительный проект школы на 1550 местПредварительный проект школы на 1550 мест
Предварительный проект школы на 1550 местПредварительный проект школы на 1550 мест
Предварительный проект школы на 1550 местПредварительный проект школы на 1550 мест
Предварительный проект школы на 1550 местПредварительный проект школы на 1550 мест
Предварительный проект школы на 1550 мест
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области

Согласно проекту, в жилом районе будут закрытые от машин безопасные дворы, спортивные и детские площадки.

Два парка и пешеходный бульвар в «Кварталах Драверта» создадут параллельно с застройкой. По стандартам девелопера 70% пространства дворов должно занять озеленение.

Зеленые пространства, предусмотренные проектомЗеленые пространства, предусмотренные проектом
Зеленые пространства, предусмотренные проектомЗеленые пространства, предусмотренные проектом
Зеленые пространства, предусмотренные проектомЗеленые пространства, предусмотренные проектом
Зеленые пространства, предусмотренные проектомЗеленые пространства, предусмотренные проектом
Зеленые пространства, предусмотренные проектом
Фото: Брусника - Кварталы Драверта

Жилой комплекс «Снегири» на Московке

Третьим иногородним застройщиком, которого успел привлечь в Омск Александр Бурков, стала краснодарская строительная компания Dogma, которая раньше работала только в пределах Кубани. Трехстороннее соглашение между облправительством, городской администрацией и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Догма-Омск“ заключили 15 марта прошлого года. Инвестпроект рассчитан до 31 декабря 2034 года.

Где строит: Жилье от застройщика «Догма-Омск» появится в Ленинском округе — в границах улицы Светловской. Сейчас в аренде у строительной компании находятся 16 земельных участков общей площадью 26.3 га.

Но краснодарский застройщик рассчитывал, как и «Брусника» с «Эталоном», разместиться на Левом берегу и заняться строительством в границах улиц Рокоссовского — Лукашевича. Все могло бы получиться, но помешала облпрокуратура. Ведомство внесло предостережение Сергею Шелесту «о недопустимости нарушения земельного законодательства при рассмотрении вопросов предоставления ООО Специализированный застройщик „Омский девелопер — 1“ земельных участков без проведения торгов». Управляет ООО «Догма-Омск» и «Омский девелопер — 1» московская УК «Финансовая основа».

Дома и квартиры: По данным минстроя, в результате строительства многоквартирных домов появится 330 250.26 кв. м жилых помещений (депархитектуры назвал цифру 325 тысяч кв. м).

Согласно проекту, новый жилой район будет состоять из 16—25-этажных домов и примерно 7874 квартир. В департаменте архитектуры рассказали, что застройщику пока не выдавали разрешения на возведение объектов капитального строительства в рамках масштабных инвестпроектов.

Проект ЖК «Снегири» на улице СветловскойПроект ЖК «Снегири» на улице Светловской
Проект ЖК «Снегири» на улице СветловскойПроект ЖК «Снегири» на улице Светловской
Проект ЖК «Снегири» на улице СветловскойПроект ЖК «Снегири» на улице Светловской
Проект ЖК «Снегири» на улице Светловской
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области

Сейчас девелопер разрабатывает проектную документацию и занимается подготовкой к экспертизе на основании утвержденного проекта межевания.

Инфраструктура: На арендуемой территории застройщик обещает построить три детсада (на 290, 251 и на 143 места) и школу на 1580 мест. В проекте девелопера предусмотрено и строительство поликлиники непосредственно на территории жилого комплекса.

В ЖК появятся парковочные зоны, зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

Несвоевременная разработка и недостающие объекты

Инвестпроекты должны реализоваться в соответствии с утвержденными графиками, которые определяют очередность строительства.

«В рамках соглашений, заключенных с инвесторами, застройщикам необходимо передать в администрацию города Омска проектно-сметную документацию на улично-дорожную сеть, общеобразовательные школы и учреждения дошкольного образования, а также предусмотрены обязательства по строительству жилищного фонда и объектов благоустройства», — отметили в департаменте архитектуры омской мэрии.

Но не всегда все идет гладко. 31 марта прокурор Кировского округа внес представление руководителю ООО «Специализированный застройщик „Эталон-Омск“. Инвестор должен был разработать и передать проект на объекты образования и улично-дорожной сети, которые появятся в микрорайоне „Зеленая река“, но не успел сделать это вовремя.

Об очередных найденных во время проверки нарушениях прокуратура Омской области сообщила 3 мая 2023 года. У застройщиков «Эталон-Омск» и «Брусника» выявили факты несвоевременной разработки проектов. В документации отсутствовали три дороги и детский сад.

«По результатам внесенных прокуратурой представлений на две дороги уже получена необходимая документация. На оставшуюся дорогу документация передана в экспертную организацию, на детский сад — проектирование завершается», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Еще один момент, на который обратили внимание при знакомстве с проектом планировки территории «Кварталов Драверта», — это недостаточное количество детсадов для обеспечения жителей строящихся микрорайонов необходимым числом мест для получения дошкольного образования. Из-за выявленных нарушений, в том числе и у других застройщиков, зампрокурора внес представления первому зампреду правительства Омской области Дмитрию Ушакову и мэру Омска Сергею Шелесту.

Ушакову и Шелесту внесли представления за нарушения на омских стройках
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Что в итоге?

Вместе «Эталон», «Брусника» и «Догма» планируют построить в Омске 1 705 096 кв. м жилья (здесь мы ориентировались на данные минстроя). Для сравнения: в Омске площадь жилья во всех построенных в 2022 году омскими девелоперами многоквартирных домах составила 251 298 кв. м, то есть в 6.7 раза меньше, чем собираются построить иногородние застройщики.

Самый амбициозный проект реализует «Эталон», на долю которого приходится почти 1 млн кв. м жилья. Дальше всего от воплощения в реальность пока компания «Догма-Омск»: в то время как остальные уже начали возводить жилье, «Догма» только готовит проекты.

Что касается социальной инфраструктуры, в совокупности в жилых комплексах, возводимых иногородними застройщиками, появится 5 школ (от 1110 до 1580 мест) и 17 детсадов (от 143 до 350 мест). Не беремся судить, много это или мало, но в 2022 году в Омске, например, не было построено ни одной школы, а детских садов появилось только два — на 140 и 260 мест.

Согласно подписанным соглашениям, в рамках масштабных инвестиционных проектов «Догма», «Брусника» и «Эталон» обязаны только безвозмездно предоставить подготовленные проекты соцобъектов и дорог. А дальше в дело вступает облправительство. Именно оно будет искать и выбирать подрядчиков для выполнения этих проектов. Так что новые дороги, школы и детские сады построят на бюджетные деньги. Получается, что школы и детские сады обещали нам за наши же собственные деньги — за счет бюджета Омской области.

В теории — на пустующих ранее землях разворачивается комплексная застройка, создаются новые рабочие места, пополняется современный жилой фонд с благоустройством территорий по новым стандартам. На практике же — количество строящихся домов стремительно увеличивается, а мест в школах и детских садах уже не хватает под реальные потребности. Да и школы с детсадами в регионе строятся с отставанием в графике и прочими проблемами, о чем Город55 неоднократно рассказывал в своих материалах.

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