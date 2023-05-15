«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:38
В Омск в 2021 году зашли несколько крупных иногородних застройщиков — «Эталон», «Брусника», а в 2022-м к ним присоединилась «Догма». Наравне с местными компаниями они занимаются возведением жилья.
Часто бывает, что дома в городе растут как грибы после дождя, а вот соответствующей инфраструктуры местным жителям приходится дожидаться годами. Город55 решил изучить инвестиционные проекты компаний в сфере жилищного и иного строительства и посмотреть, что же застройщики собираются реализовать в Омске.
В марте 2021 года Александр Бурков, который на тот момент был губернатором Омской области, анонсировал заход в регион питерского застройщика АО «Группа компаний „Эталон“. Уже 31 мая 2021-го в Омске зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью „Специализированный застройщик „Эталон-Омск“. А 16 августа того же года облправительство, городская администрация и „Эталон-Омск“ заключили соглашение о реализации проекта „Строительство микрорайона „Зеленая река“, рассчитанного до 31 декабря 2036 года. „Зеленая река“ стала первым проектом компании за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Где строят: Свой проект «Эталон» реализует в Кировском округе — на территории, ограниченной Волгоградской, проектируемой улицей № 3, Покровской, Меридиальной, Верхнеднепровской и Кондратюка.
В аренде у «Эталона» находится 156 земельных участков площадью 164.4 га. Кадастровые номера этих участков депимущества не стало предоставлять Городу55, ответив, что «общедоступную информацию о земельных участках можно получить с помощью сервиса пользователей — публичная кадастровая карта, размещенного на официальном сайте Росреестра».
Дома и квартиры: В минстрое и депархитектуры предоставили разные данные по общей площади жилых помещений в подлежащих строительству многоквартирных домах. У минстроя этот показатель составил 999 253 кв. м, у департамента архитектуры — 1 141 000 кв. м.
В рамках первой очереди строительства появится 14 многоквартирных жилых домов переменной этажности (от 7 до 16 этажей) на улице Волгоградской. Общая площадь квартир составит 111 392.4 кв. м, само количество квартир определяет застройщик на стадии подготовки проектной документации. Пока застройщик в начале пути: на трех домах устраивают вертикально-монолитные конструкции (9—10-й этаж), еще на трех объектах устраивают монолитные конструкции цокольного этажа. На одном доме устанавливают монолитные конструкции 1-го этажа. На остальных семи домах ведется устройство железобетонных ростверков.
Инфраструктура: «Эталон» заявил о планах построить на арендуемой территории 10 детсадов вместимостью от 260 до 350 мест и три школы от 1110 до 1350 мест.
В рамках строительства первой очереди «Эталон» взял на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации на строительство дороги по улице Дергачева (от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской) и детского сада на 350 мест.
Месяц назад застройщик показал, как будет выглядеть первый детский сад с мини-скалодромом и площадкой для изучения ПДД.
«Трехэтажное здание общей площадью 13 тысяч кв. м расположено в собственном мини-парке, запланированы отдельные помещения для дополнительного образования (кружков) и бассейн», — презентовали проект в минстрое.
Проект дороги на Дергачева, которая пройдет от Волгоградской до Верхнеднепровской улицы, также получил положительное заключение экспертизы. Согласно нему, на Левобережье появится четырехполосная магистраль длиной около 1 км: по две полосы в каждую сторону. Для удобства жителей из квартала запланировано 8 выездов.
Местом притяжения не только для жителей микрорайона «Зеленая река», но и для омичей из других районов должны будут стать спортивный и общественно-деловой центры (общая площадь 68 700 кв. м). На территории ЖК появятся тренировочная ледовая арена, бассейн, фитнес-залы, кинотеатр, детские досуговые центры и библиотеки.
Особое внимание обещают уделить благоустройству: широкий променад с различным ландшафтом объединит общественные пространства квартала — детские и спортивные площадки, памп-парк, места для спокойного отдыха и благоустроенные скверы.
Следующий застройщик — ООО «Брусника. Специализированный застройщик» — из Екатеринбурга. Первые встречи с девелопером прошли еще в декабре 2020-го, само соглашение о сотрудничестве и реализации инвестпроекта по строительству жилого микрорайона «Кварталы Драверта» застройщик вместе с правительством Омской области и городской администрацией заключил 11 октября 2021 года. Рассчитан инвестпроект до 30 июня 2034 года.
Где строят: «Кварталы Драверта» девелопер возводит в Кировском округе — на территории в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской и 1-я Рыбачья. «Бруснике», по информации департамента имущества, предоставили 49 земельных участков площадью 52.7 га.
Дома и квартиры: Проектом предусмотрено строительство 22 многоквартирных домов. В региональном минстрое рассказали, что площадь жилья в них составит 375 593 кв. м (в депархитектуры цифра снова немного отличается — 300 тысяч кв. м).
Первый этап предполагает возведение четырех 17-этажных домов. Сдать их должны к 2025 году. Застройщик уже получил разрешение на строительство многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой на улице Крупской. Один из них — 19-этажный — будет состоять из четырех секций. В домах № 1 и 2 устроили основания под фундаментную плиту и завершают гидроизоляцию. В домах № 3 и 4 готовят монолитный каркас. В этом месяце застройщик занимается устройством кирпичного заполнения и инженерных систем.
Инфраструктура: Мастер-план «Брусника» разрабатывала совместно с датскими архитекторами, которые, по словам самого застройщика, «обладают большим опытом создания гуманной городской среды». На арендуемой территории построят четыре детских сада: два по 200 мест, один — на 240 мест и еще один — на 300 мест, школу со спортивным кластером на 1550 мест, два парка и пешеходный бульвар.
Согласно проекту, в жилом районе будут закрытые от машин безопасные дворы, спортивные и детские площадки.
Два парка и пешеходный бульвар в «Кварталах Драверта» создадут параллельно с застройкой. По стандартам девелопера 70% пространства дворов должно занять озеленение.
Третьим иногородним застройщиком, которого успел привлечь в Омск Александр Бурков, стала краснодарская строительная компания Dogma, которая раньше работала только в пределах Кубани. Трехстороннее соглашение между облправительством, городской администрацией и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Догма-Омск“ заключили 15 марта прошлого года. Инвестпроект рассчитан до 31 декабря 2034 года.
Где строит: Жилье от застройщика «Догма-Омск» появится в Ленинском округе — в границах улицы Светловской. Сейчас в аренде у строительной компании находятся 16 земельных участков общей площадью 26.3 га.
Но краснодарский застройщик рассчитывал, как и «Брусника» с «Эталоном», разместиться на Левом берегу и заняться строительством в границах улиц Рокоссовского — Лукашевича. Все могло бы получиться, но помешала облпрокуратура. Ведомство внесло предостережение Сергею Шелесту «о недопустимости нарушения земельного законодательства при рассмотрении вопросов предоставления ООО Специализированный застройщик „Омский девелопер — 1“ земельных участков без проведения торгов». Управляет ООО «Догма-Омск» и «Омский девелопер — 1» московская УК «Финансовая основа».
Дома и квартиры: По данным минстроя, в результате строительства многоквартирных домов появится 330 250.26 кв. м жилых помещений (депархитектуры назвал цифру 325 тысяч кв. м).
Согласно проекту, новый жилой район будет состоять из 16—25-этажных домов и примерно 7874 квартир. В департаменте архитектуры рассказали, что застройщику пока не выдавали разрешения на возведение объектов капитального строительства в рамках масштабных инвестпроектов.
Сейчас девелопер разрабатывает проектную документацию и занимается подготовкой к экспертизе на основании утвержденного проекта межевания.
Инфраструктура: На арендуемой территории застройщик обещает построить три детсада (на 290, 251 и на 143 места) и школу на 1580 мест. В проекте девелопера предусмотрено и строительство поликлиники непосредственно на территории жилого комплекса.
В ЖК появятся парковочные зоны, зоны отдыха, спортивные и детские площадки.
Инвестпроекты должны реализоваться в соответствии с утвержденными графиками, которые определяют очередность строительства.
«В рамках соглашений, заключенных с инвесторами, застройщикам необходимо передать в администрацию города Омска проектно-сметную документацию на улично-дорожную сеть, общеобразовательные школы и учреждения дошкольного образования, а также предусмотрены обязательства по строительству жилищного фонда и объектов благоустройства», — отметили в департаменте архитектуры омской мэрии.
Но не всегда все идет гладко. 31 марта прокурор Кировского округа внес представление руководителю ООО «Специализированный застройщик „Эталон-Омск“. Инвестор должен был разработать и передать проект на объекты образования и улично-дорожной сети, которые появятся в микрорайоне „Зеленая река“, но не успел сделать это вовремя.
Об очередных найденных во время проверки нарушениях прокуратура Омской области сообщила 3 мая 2023 года. У застройщиков «Эталон-Омск» и «Брусника» выявили факты несвоевременной разработки проектов. В документации отсутствовали три дороги и детский сад.
«По результатам внесенных прокуратурой представлений на две дороги уже получена необходимая документация. На оставшуюся дорогу документация передана в экспертную организацию, на детский сад — проектирование завершается», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Еще один момент, на который обратили внимание при знакомстве с проектом планировки территории «Кварталов Драверта», — это недостаточное количество детсадов для обеспечения жителей строящихся микрорайонов необходимым числом мест для получения дошкольного образования. Из-за выявленных нарушений, в том числе и у других застройщиков, зампрокурора внес представления первому зампреду правительства Омской области Дмитрию Ушакову и мэру Омска Сергею Шелесту.
Вместе «Эталон», «Брусника» и «Догма» планируют построить в Омске 1 705 096 кв. м жилья (здесь мы ориентировались на данные минстроя). Для сравнения: в Омске площадь жилья во всех построенных в 2022 году омскими девелоперами многоквартирных домах составила 251 298 кв. м, то есть в 6.7 раза меньше, чем собираются построить иногородние застройщики.
Самый амбициозный проект реализует «Эталон», на долю которого приходится почти 1 млн кв. м жилья. Дальше всего от воплощения в реальность пока компания «Догма-Омск»: в то время как остальные уже начали возводить жилье, «Догма» только готовит проекты.
Что касается социальной инфраструктуры, в совокупности в жилых комплексах, возводимых иногородними застройщиками, появится 5 школ (от 1110 до 1580 мест) и 17 детсадов (от 143 до 350 мест). Не беремся судить, много это или мало, но в 2022 году в Омске, например, не было построено ни одной школы, а детских садов появилось только два — на 140 и 260 мест.
Согласно подписанным соглашениям, в рамках масштабных инвестиционных проектов «Догма», «Брусника» и «Эталон» обязаны только безвозмездно предоставить подготовленные проекты соцобъектов и дорог. А дальше в дело вступает облправительство. Именно оно будет искать и выбирать подрядчиков для выполнения этих проектов. Так что новые дороги, школы и детские сады построят на бюджетные деньги. Получается, что школы и детские сады обещали нам за наши же собственные деньги — за счет бюджета Омской области.
В теории — на пустующих ранее землях разворачивается комплексная застройка, создаются новые рабочие места, пополняется современный жилой фонд с благоустройством территорий по новым стандартам. На практике же — количество строящихся домов стремительно увеличивается, а мест в школах и детских садах уже не хватает под реальные потребности. Да и школы с детсадами в регионе строятся с отставанием в графике и прочими проблемами, о чем Город55 неоднократно рассказывал в своих материалах.