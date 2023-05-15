«Догма», «Брусника» и «Эталон». Что появится в Омске с приходом новых застройщиков

В теории — на пустующих ранее землях разворачивается комплексная застройка, создаются новые рабочие места, пополняется современный жилой фонд с благоустройством территорий по новым стандартам. На практике же — количество строящихся домов стремительно увеличивается, а мест в школах и детских садах уже не хватает под реальные потребности. Да и школы с детсадами в регионе строятся с отставанием в графике и прочими проблемами, о чем Город55 неоднократно рассказывал в своих материалах.