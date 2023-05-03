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Ушакову и Шелесту внесли представления за нарушения на омских стройках

3 мая 2023, 05:40
Фото: 1MI
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Омская прокуратура нашла нарушения на стройплощадках новых микрорайонов. Проекты не соответствуют генплану города.

Омская прокуратура нашла нарушения на стройплощадках новых микрорайонов, сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе ведомства.

Так, в жилом комплексе «Серебряный берег» нет детского сада, хотя изначально, согласно документации, его должны были построить. В 2017 году в проект внесли изменения, по которым на месте дошкольного учреждения предусматривалось строительство жилого дома.

«В связи с этим, в настоящее время более 270 детей, проживающих в микрорайоне „Серебряный берег“, вынуждены посещать близлежащие дошкольные образовательные организации, которые работают с превышением проектной мощности», — рассказали в прокуратуре.

Строительство жилья в микрорайоне продолжается, а следовательно, ситуация с нехваткой детских садов будет только ухудшаться. Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать органы местного самоуправления обеспечить жителей микрорайона дошкольным учреждением.

У застройщиков «Эталон-Омск» и «Брусника» нашли факты несвоевременной разработки проектов. В документацию не были внесены три дороги и детский сад. По результатам прокурорской проверки, внесены представления, и на две дороги документы уже получены.

Проекты планировки жилых комплексов «Кузьминки», «Снегири» и «Амурский-2» не соответствуют генеральному плану Омска по количеству социальных объектов и местам в образовательных учреждениях. Так, в «Кузьминках» должна появится школа на 558 мест, однако в проекте микрорайона указана школа на 310 мест.

В проектах ЖК «Амурский-2» и ЖК «Снегири» не указаны места размещения библиотеки и клуба для молодежи, хотя в генплане города они есть.

В проектах микрорайонов «Кварталы Драверта» и «Прибрежный-2» не нашли необходимого количества детских садов, а также не предусмотрено строительство подземных и надземных пешеходных переходов.

Прокуратура по факту выявленных нарушений внесла представления первому заместителю председателя правительства Омской области Дмитрию Ушакову и мэру Омска Сергею Шелесту.

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#Евгений Игишев#Детский сад#Строительство#Прокуратура#Проверка прокуратуры#Омск#Омская область#Сергей шелест#Дмитрий Ушаков
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