История повторяется? В Омске пообещали из запущенного пустыря сделать парк Драверта

Итоговая концепция на сайте парка 300-летия Омска (сейчас он не доступен, — прим. Ред.) появилась в ноябре 2023-го, но официально презентовать ее никто не стал. Омичам же вместо обещанного второго «Зарядья» приходится довольствоваться тем, что есть. Поэтому опасения насчет благоустройства бульвара Архитекторов вполне оправданы. Останется ли здесь пустырь и насколько архитекторы и инвестор будут прислушиваться к местным жителям — увидим в дальнейшем.