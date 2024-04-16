Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Омичи предложили свое видение будущей территории бульвара

История повторяется? В Омске пообещали из запущенного пустыря сделать парк Драверта

16 апреля 2024, 09:19
Фото: Юлия Истомина / Город55
Омичи предложили свое видение будущей территории бульвара

Омичам пообещали на месте пустыря сделать парк Драверта с дождевыми садами

На прошлых выходных в Омске презентовали предварительную концепцию благоустройства территории вдоль бульвара Архитекторов. Что именно предложили сделать на пустыре и почему радоваться пока рано — рассказываем в материале Города55.

Чуть более двух недель назад в Омске анонсировали благоустройство территории вдоль бульвара Архитекторов, вплоть до реки Замарайка. Огромный участок между домами и дорогой, который в настоящий момент представляет собой пустырь, обещают превратить в красивое благоустроенное место.

Инициатором и инвестором благоустройства выступила «Брусника», которая вблизи строит «Кварталы Драверта». Сейчас для местных жителей и бизнес-сообщества активно организовывают проектные сессии, устраивают различные опросы и даже успели презентовать предварительную концепцию благоустройства. Правда, по подобному сценарию в Омске события уже развивались два года назад, когда речь шла об обновлении парка 300-летия Омска, которое, правда, так и не началось.

Всех опросят, все учтут?

О благоустройстве пустующего 1,5-километрового участка «Брусника», видимо, задумалась в 2024 году. В феврале, как следует из данных официального сайта проекта, провели предпроектное полевое исследование, изучили потенциал пространства и его особенностей.

Обновить территорию, важную для нынешних и будущих жителей Левобережья, пообещали с учетом их мнения. Для этого весь апрель собирали мнения омичей на улицах и в интернете, устраивали исследовательские прогулки по бульвару до Замарайки, проводили проектные сессии с жителями и круглые столы с бизнесменами.

Город55 13 апреля лично побывал на проектной сессии с местными жителями. Для омичей здесь устроили многочасовой брейншторм, а в завершении мероприятия приехавшие из Санкт-Петербурга архитекторы (бюро МЛА+ и TOBE architects) презентовали предварительную концепцию благоустройства бульвара Архитекторов.

Омичи работают в группах и предлагают идеи по благоустройствуОмичи работают в группах и предлагают идеи по благоустройству
Омичи работают в группах и предлагают идеи по благоустройству
Фото: Юлия Истомина / Город55

В обновлении бульвара Архитекторов, как озвучили омичи в субботу, самым главным для них является именно озеленение. В Омске часто после благоустройства какого-либо общественного пространства получается минимум зелени — максимум плитки. И в этом случае жителям не хотелось бы повторения такого развития событий.

Омичи презентуют свои идеиОмичи презентуют свои идеи
Омичи презентуют свои идеиОмичи презентуют свои идеи
Омичи презентуют свои идеи
Фото: Юлия Истомина / Город55

Среди других часто повторяющихся пожеланий местных жителей — появление организованной зоны выгула для собак, пешеходных, беговых и велодорожек, спортивной зоны с тренажерами, теневых навесов для защиты от ветра, шума и грязи, нестандартных детских площадок для разных возрастов, обустройство парковки, хорошее водоотведение.

«В дальнейшем мы очень хотим, чтобы у нас была возможность активного отдыха для подростков и взрослых, то есть велодорожки, скейт-парк, спортивные площадки и теннисные столы», — отметила омичка Анастасия.

Имеющиеся торговые павильоны, по мнению омичей, можно было бы зачистить. А для торговли и стрит-ритейла использовать, например, первые этажи домов. Избавиться жители предлагают и от рекламных конструкций, которые разрушают общий вид.

Местные жители также высказали надежду, что при создании нового пространства не нарушится уже созданное домами благоустройство и не добавятся новые сквозные межквартальные проезды.

Каким бульвар видят архитекторы

Частично пожелания омичей уже отражены в предварительной концепции, которую представила архитектор из бюро МЛА+ Алена Барсукова.

«Одна из наших главных задач на бульваре Архитекторов — поработать именно с озеленением. Сделать из пустыря, который сейчас есть, полноценный бульвар, где будет много деревьев, растений (в текущей концепции запланировано озеленение в объеме 700 зеленых насаждений, — прим. Ред.), и ландшафт будет отражать ту идентичность, которая есть сегодня у Омска», — пояснила Алена Барсукова.

Предполагается, что вместо пустыря появится полноценный зеленый коридор, который позволит прогуляться до Замарайки и будет учитывать нюансы двух ландшафтных зон — пойменной и террасной, разделенных улицей Крупской.

Благоустраиваемая территория на картеБлагоустраиваемая территория на карте
Эскиз проектаЭскиз проекта
Благоустраиваемая территория на карте
Фото: "Город решает"

Обновленное пространство архитекторы предложили назвать «Парком Драверта», в котором появятся следующие локации:

  • Главная транзитная дорожка — пешеходная и велодорожка, которая будет расположена ближе к проезжей части и будет отделена от нее озеленением;
  • Главная прогулочная дорожка;
  • Мини-площадки для тихого отдыха и медитации, окруженные деревьями;
  • Плейхаб «Берег Драверта» при транзите от школы №7;
  • Плейхаб на холме «Раскопай мамонта» ближе к улице Крупской. Здесь существует перепад между террасной и пойменной частью, и этот рельеф вдохновил архитекторов на создание игрового элемента с холмом и горками, на высокой части разместят качели, а у детей появится возможность почувствовать себя геологом и раскопать мамонта;
  • Событийная площадка для местных концертов, выставок и организации районных праздников;
  • Водная площадка на Замарайке с зоной отдыха, домиками для насекомых. Некий элемент набережной, которая может появиться в перспективе;
  • Детская площадка «Грот Драверта» с акцентом на горные породы и природные материалы как игровой элемент;
  • Дождевые сады с ивами и злаковыми многолетниками.
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проекта
Фото: Архитектурные бюро МЛА+ и TOBE architects
«Мы знаем, что эта территория с высоким уровнем грунтовых вод. Нам нужно учесть этот нюанс, чтобы была возможность грамотно отводить воду от площадок, но в то же время сохранить идентичность пойменной зоны, поэтому мы и предлагаем сделать дождевые сады. Они принимают на себя воду после дождя, она фильтруется и постепенно переходит в Замарайку», — отметила архитектор TOBE architects Ирина Макова.

Про парковки, которых так не хватает местным жителям, проектировщики, кстати, тоже не забыли и предложили разместить места перпендикулярно вдоль дублера бульвара Архитекторов.

Размещение парковокРазмещение парковок
Размещение парковок
Фото: Архитектор TOBE architects Ирина Макова

1,5-километрового участка, по словам архитектора Ирины Маковой, достаточно, чтобы разместить здесь самые разные площадки и не сделать место пресыщенным функциями.

«Бульвар Архитекторов можно представить в любом городе России, а парк Драверта — совсем другое. Мы стараемся компоновать по принципу „Природа к природе, люди к людям“. Будем основную часть отдавать природной функции, максимизировать озеленение, а спорт, детские площадки и зону рекреации компоновать вместе», — рассказала Городу55 Макова.
Эскизы проектаЭскизы проекта
Эскизы проекта
Фото: Архитектор TOBE architects Ирина Макова

***

Теперь после сбора мнений простых жителей, бизнес-сообщества и обсуждения с городской администрацией питерские архитекторы отправятся дорабатывать концепцию. Итоговый дизайн-проект благоустройства пустыря собираются показать в июне.

Омичи презентованную концепцию восприняли с энтузиазмом, однако может возникнуть дежавю. В 2022 году при поддержке другого иногороднего девелопера — компании «Эталон» — также устраивали опросы жителей по парку 300-летия Омска и привлекали к проектированию москвичей из Citymakers. Но после презентации в декабре 2022-го предварительной концепции развития территории парка все затихло.

Итоговая концепция на сайте парка 300-летия Омска (сейчас он не доступен, — прим. Ред.) появилась в ноябре 2023-го, но официально презентовать ее никто не стал. Омичам же вместо обещанного второго «Зарядья» приходится довольствоваться тем, что есть. Поэтому опасения насчет благоустройства бульвара Архитекторов вполне оправданы. Останется ли здесь пустырь и насколько архитекторы и инвестор будут прислушиваться к местным жителям — увидим в дальнейшем.

Разруха, мусор и бомжи. Как выглядит бульвар, который хотят благоустроить в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Спецпроекты#Эксклюзивы#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Жалобы#Спортивные площадки#Детская площадка#Проект#Новости#Архитектор#Архитектура#Велодорожки#Сквер#Проблемы#Брусника#Кварталы Драверта#Идеи#Бульвар Архитекторов
Подпишитесь
Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта
Вчера, 10:10
Свежо и тепло. На этой неделе омичей ждут грозы, дожди и 20 градусов тепла
Сегодня, 03:32
Беляк, русак, тумак. Почему не надо «спасать» зайцев, родившихся весной и осенью
Сегодня, 07:39
О расколе общества речь не идет: в РПЦ ответили омскому депутату-коммунисту Алехину
Сегодня, 07:14
Погода на майские праздники: когда будет тепло в Омской области
Сегодня, 08:51
«Дочка» «Газпрома» потребовала от «Центра имени Хруничева» 50 млн рублей
Сегодня, 08:42
"