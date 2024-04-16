История повторяется? В Омске пообещали из запущенного пустыря сделать парк Драверта

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Чуть более двух недель назад в Омске анонсировали благоустройство территории вдоль бульвара Архитекторов, вплоть до реки Замарайка. Огромный участок между домами и дорогой, который в настоящий момент представляет собой пустырь, обещают превратить в красивое благоустроенное место.
Инициатором и инвестором благоустройства выступила «Брусника», которая вблизи строит «Кварталы Драверта». Сейчас для местных жителей и бизнес-сообщества активно организовывают проектные сессии, устраивают различные опросы и даже успели презентовать предварительную концепцию благоустройства. Правда, по подобному сценарию в Омске события уже развивались два года назад, когда речь шла об обновлении парка 300-летия Омска, которое, правда, так и не началось.
О благоустройстве пустующего 1,5-километрового участка «Брусника», видимо, задумалась в 2024 году. В феврале, как следует из данных официального сайта проекта, провели предпроектное полевое исследование, изучили потенциал пространства и его особенностей.
Обновить территорию, важную для нынешних и будущих жителей Левобережья, пообещали с учетом их мнения. Для этого весь апрель собирали мнения омичей на улицах и в интернете, устраивали исследовательские прогулки по бульвару до Замарайки, проводили проектные сессии с жителями и круглые столы с бизнесменами.
Город55 13 апреля лично побывал на проектной сессии с местными жителями. Для омичей здесь устроили многочасовой брейншторм, а в завершении мероприятия приехавшие из Санкт-Петербурга архитекторы (бюро МЛА+ и TOBE architects) презентовали предварительную концепцию благоустройства бульвара Архитекторов.
В обновлении бульвара Архитекторов, как озвучили омичи в субботу, самым главным для них является именно озеленение. В Омске часто после благоустройства какого-либо общественного пространства получается минимум зелени — максимум плитки. И в этом случае жителям не хотелось бы повторения такого развития событий.
Среди других часто повторяющихся пожеланий местных жителей — появление организованной зоны выгула для собак, пешеходных, беговых и велодорожек, спортивной зоны с тренажерами, теневых навесов для защиты от ветра, шума и грязи, нестандартных детских площадок для разных возрастов, обустройство парковки, хорошее водоотведение.
«В дальнейшем мы очень хотим, чтобы у нас была возможность активного отдыха для подростков и взрослых, то есть велодорожки, скейт-парк, спортивные площадки и теннисные столы», — отметила омичка Анастасия.
Имеющиеся торговые павильоны, по мнению омичей, можно было бы зачистить. А для торговли и стрит-ритейла использовать, например, первые этажи домов. Избавиться жители предлагают и от рекламных конструкций, которые разрушают общий вид.
Местные жители также высказали надежду, что при создании нового пространства не нарушится уже созданное домами благоустройство и не добавятся новые сквозные межквартальные проезды.
Частично пожелания омичей уже отражены в предварительной концепции, которую представила архитектор из бюро МЛА+ Алена Барсукова.
«Одна из наших главных задач на бульваре Архитекторов — поработать именно с озеленением. Сделать из пустыря, который сейчас есть, полноценный бульвар, где будет много деревьев, растений (в текущей концепции запланировано озеленение в объеме 700 зеленых насаждений, — прим. Ред.), и ландшафт будет отражать ту идентичность, которая есть сегодня у Омска», — пояснила Алена Барсукова.
Предполагается, что вместо пустыря появится полноценный зеленый коридор, который позволит прогуляться до Замарайки и будет учитывать нюансы двух ландшафтных зон — пойменной и террасной, разделенных улицей Крупской.
Обновленное пространство архитекторы предложили назвать «Парком Драверта», в котором появятся следующие локации:
«Мы знаем, что эта территория с высоким уровнем грунтовых вод. Нам нужно учесть этот нюанс, чтобы была возможность грамотно отводить воду от площадок, но в то же время сохранить идентичность пойменной зоны, поэтому мы и предлагаем сделать дождевые сады. Они принимают на себя воду после дождя, она фильтруется и постепенно переходит в Замарайку», — отметила архитектор TOBE architects Ирина Макова.
Про парковки, которых так не хватает местным жителям, проектировщики, кстати, тоже не забыли и предложили разместить места перпендикулярно вдоль дублера бульвара Архитекторов.
1,5-километрового участка, по словам архитектора Ирины Маковой, достаточно, чтобы разместить здесь самые разные площадки и не сделать место пресыщенным функциями.
«Бульвар Архитекторов можно представить в любом городе России, а парк Драверта — совсем другое. Мы стараемся компоновать по принципу „Природа к природе, люди к людям“. Будем основную часть отдавать природной функции, максимизировать озеленение, а спорт, детские площадки и зону рекреации компоновать вместе», — рассказала Городу55 Макова.
***
Теперь после сбора мнений простых жителей, бизнес-сообщества и обсуждения с городской администрацией питерские архитекторы отправятся дорабатывать концепцию. Итоговый дизайн-проект благоустройства пустыря собираются показать в июне.
Омичи презентованную концепцию восприняли с энтузиазмом, однако может возникнуть дежавю. В 2022 году при поддержке другого иногороднего девелопера — компании «Эталон» — также устраивали опросы жителей по парку 300-летия Омска и привлекали к проектированию москвичей из Citymakers. Но после презентации в декабре 2022-го предварительной концепции развития территории парка все затихло.
Итоговая концепция на сайте парка 300-летия Омска (сейчас он не доступен, — прим. Ред.) появилась в ноябре 2023-го, но официально презентовать ее никто не стал. Омичам же вместо обещанного второго «Зарядья» приходится довольствоваться тем, что есть. Поэтому опасения насчет благоустройства бульвара Архитекторов вполне оправданы. Останется ли здесь пустырь и насколько архитекторы и инвестор будут прислушиваться к местным жителям — увидим в дальнейшем.