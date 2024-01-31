Вмешалась прокуратура. «Догме» пришлось вносить корректировки в проект омского ЖК

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 05:40
Еще в прошлом году — 31 августа и 29 сентября — специализированный застройщик «Догма-Омск» получил разрешения на строительство двух первых домов на улице Светловская в ЖК «Снегири». Но впоследствии они оказались отозваны. Стало известно, почему это произошло.
Разрешения на строительство пришлось отменить из-за поступившего представления прокуратуры Омска в связи с фактическим отсутствием источника теплоснабжения многоквартирных домов.
«Застройщик имеет намерения получить разрешение на строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилого комплекса „Снегири“ в Ленинском административном округе города Омска», — сообщила Городу55 и. о. директора департамента архитектуры Татьяна Фролова.
К рассмотрению вопроса о выдаче разрешений на строительство домов «Догмой» вернутся только при наличии гарантированного источника теплоснабжения. Накануне, кстати, компании одобрили проект строительства газовой котельной на улице Архиепископа Сильвестра.
Представители «Догмы» в разговоре с корреспондентом Города55 отметили, что им потребовалось доработать разрешительную документацию по проекту ЖК «Снегири», но этот процесс уже подходит к завершению. После этого компания планирует получить РНС.
Напомним, что новый ЖК на Московке будет включать в себя 19 жилых домов, школу и три детских сада. Проект рассчитан до 2034 года.