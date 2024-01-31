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Вмешалась прокуратура. «Догме» пришлось вносить корректировки в проект омского ЖК

31 января 2024, 04:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

«Догме» из-за прокуратуры пришлось дорабатывать проект омского ЖК «Снегири»

В депархе и компании озвучили причины, по которым были отозваны ранее полученные девелопером разрешения на строительства первых домов в Омске.

Еще в прошлом году — 31 августа и 29 сентября — специализированный застройщик «Догма-Омск» получил разрешения на строительство двух первых домов на улице Светловская в ЖК «Снегири». Но впоследствии они оказались отозваны. Стало известно, почему это произошло.

Разрешения на строительство пришлось отменить из-за поступившего представления прокуратуры Омска в связи с фактическим отсутствием источника теплоснабжения многоквартирных домов.

«Застройщик имеет намерения получить разрешение на строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилого комплекса „Снегири“ в Ленинском административном округе города Омска», — сообщила Городу55 и. о. директора департамента архитектуры Татьяна Фролова.

К рассмотрению вопроса о выдаче разрешений на строительство домов «Догмой» вернутся только при наличии гарантированного источника теплоснабжения. Накануне, кстати, компании одобрили проект строительства газовой котельной на улице Архиепископа Сильвестра.

Проект ЖК «Снегири»Проект ЖК «Снегири»
Проект ЖК "Снегири"Проект ЖК "Снегири"
Проект ЖК "Снегири"Проект ЖК "Снегири"
Проект ЖК «Снегири»
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области

Представители «Догмы» в разговоре с корреспондентом Города55 отметили, что им потребовалось доработать разрешительную документацию по проекту ЖК «Снегири», но этот процесс уже подходит к завершению. После этого компания планирует получить РНС.

Напомним, что новый ЖК на Московке будет включать в себя 19 жилых домов, школу и три детских сада. Проект рассчитан до 2034 года.

Без домов, но с теплом. «Догме» одобрили проект газовой котельной для омского ЖК
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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Прокуратура#Теплоснабжение#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Разрешение#Юлия Истомина#Догма#ЖК Снегири
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