Вмешалась прокуратура. «Догме» пришлось вносить корректировки в проект омского ЖК

Еще в прошлом году — 31 августа и 29 сентября — специализированный застройщик «Догма-Омск» получил разрешения на строительство двух первых домов на улице Светловская в ЖК «Снегири». Но впоследствии они оказались отозваны. Стало известно, почему это произошло.