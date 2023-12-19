Золотов о детсаде в Амуре: «Прокуратура руководствуется эмоциями, а не законом»

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Прокуратура Омской области сегодня, 19 декабря, заявила, что компания «Стройбетон» обязана безвозмездно передать омскому муниципалитету свой детский сад в Амурском поселке. Основание для этого — невыплата «Стройбетоном» большей части стоимости права арендовать землю, на котором детсад построен. Мэрия в свое время заключила со строителями мировую, но в прокуратуре уверены: это соглашение было незаконным, а значит, и земля, и то, что на ней стоит, должен снова получить город.
Директор «Стройбетона» Олег Золотов с такой постановкой вопроса категорически не согласен.
— Мы будем с прокуратурой судиться по полной программе, — заявил бизнесмен в телефонном разговоре с корреспондентом Города55. — Она здесь руководствуется эмоциями, а не законом. Вспоминает про 2008 год в 2023-м… А что они делали 15 лет — не работали, что ли?
По словам Золотова, он встречался с представителями прокуратуры, но прийти к какому-то консенсусу не удалось. Теперь обе стороны занимают принципиальную позицию и намерены судиться «до победного».
Сейчас «Стройбетон» оформляет документы, чтобы иметь возможность эксплуатировать детсад самостоятельно.
— Если будем 2 года судиться — что он, будет так стоять? — риторически спросил Золотов. — Будем эксплуатировать сами. Только что получили ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности — Город55), будем заниматься этим дальше. Понятно, что дело небыстрое…
Теоретически «Стройбетон» готов рассмотреть возможность продажи детсада властям, но какие-то цифры пока не звучат: стоимость объекта может определить только независимая экспертиза.