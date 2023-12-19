Золотов о детсаде в Амуре: «Прокуратура руководствуется эмоциями, а не законом»

Прокуратура Омской области сегодня, 19 декабря, заявила, что компания «Стройбетон» обязана безвозмездно передать омскому муниципалитету свой детский сад в Амурском поселке. Основание для этого — невыплата «Стройбетоном» большей части стоимости права арендовать землю, на котором детсад построен. Мэрия в свое время заключила со строителями мировую, но в прокуратуре уверены: это соглашение было незаконным, а значит, и земля, и то, что на ней стоит, должен снова получить город.