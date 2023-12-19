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«Стройбетон» отказался бесплатно отдавать детский сад муниципальным властям

Золотов о детсаде в Амуре: «Прокуратура руководствуется эмоциями, а не законом»

19 декабря 2023, 10:32
Фото: 1MI

«Стройбетон» отказался бесплатно отдавать детский сад муниципальным властям

Строитель, по его словам, готов судиться «до победного».

Прокуратура Омской области сегодня, 19 декабря, заявила, что компания «Стройбетон» обязана безвозмездно передать омскому муниципалитету свой детский сад в Амурском поселке. Основание для этого — невыплата «Стройбетоном» большей части стоимости права арендовать землю, на котором детсад построен. Мэрия в свое время заключила со строителями мировую, но в прокуратуре уверены: это соглашение было незаконным, а значит, и земля, и то, что на ней стоит, должен снова получить город.

Директор «Стройбетона» Олег Золотов с такой постановкой вопроса категорически не согласен.

— Мы будем с прокуратурой судиться по полной программе, — заявил бизнесмен в телефонном разговоре с корреспондентом Города55. — Она здесь руководствуется эмоциями, а не законом. Вспоминает про 2008 год в 2023-м… А что они делали 15 лет — не работали, что ли?

По словам Золотова, он встречался с представителями прокуратуры, но прийти к какому-то консенсусу не удалось. Теперь обе стороны занимают принципиальную позицию и намерены судиться «до победного».

Сейчас «Стройбетон» оформляет документы, чтобы иметь возможность эксплуатировать детсад самостоятельно.

— Если будем 2 года судиться — что он, будет так стоять? — риторически спросил Золотов. — Будем эксплуатировать сами. Только что получили ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности — Город55), будем заниматься этим дальше. Понятно, что дело небыстрое…

Теоретически «Стройбетон» готов рассмотреть возможность продажи детсада властям, но какие-то цифры пока не звучат: стоимость объекта может определить только независимая экспертиза.

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#Бизнес#Прокуратура#Новости#Олег Золотов#Стройбетон#Николай Эйхвальд#Детские сады
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