Прошли обыски на рабочем месте. Главного кадровика минобороны Кузнецова задержали

Напомним, в конце апреля разразился громкий скандал вокруг минобороны после задержания замглавы ведомства Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, за что Иванов может сесть на 15 лет. В самом минобороны грядут масштабные изменения. Сергей Шойгу, возглавлявший министерстве с 2012 года, покинул занимаемый пост. Ведомство должен возглавить экс-первый вице-премьер Андрей Белоусов. Шойгу же назначили на должность секретаря Совета безопасности.