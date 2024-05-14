Прошли обыски на рабочем месте. Главного кадровика минобороны Кузнецова задержали

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В понедельник, 13 мая, задержали генерал-лейтенанта, начальника главного управления кадров минобороны России Юрия Кузнецова. Он, как сообщает ТАСС, проходит подозреваемым по уголовному делу.
В доме Кузнецова и на его рабочем месте прошли обыски. Расследование уголовного дела взяло на себя главное военно-следственное управление. Следствие уже обратилось в суд для избрания генерал-лейтенанту меры пресечения в виде заключения под стражу. Другие подробности дела пока не раскрываются.
Известно, что Кузнецов с 2010 года руководил 8-м управлением Генштаба ВС РФ, которое в том числе занимается и гостайнами. А в мае 2023-го президент Владимир Путин назначил Кузнецова на должность начальника главного управления кадров министерства обороны.
Напомним, в конце апреля разразился громкий скандал вокруг минобороны после задержания замглавы ведомства Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, за что Иванов может сесть на 15 лет. В самом минобороны грядут масштабные изменения. Сергей Шойгу, возглавлявший министерстве с 2012 года, покинул занимаемый пост. Ведомство должен возглавить экс-первый вице-премьер Андрей Белоусов. Шойгу же назначили на должность секретаря Совета безопасности.