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Минобороны РФ

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2024
Минобороны РФ: за минувшую ночь над регионами было сбито больше 150 БПЛА
1 сентября, 06:50
В Москве задержали экс-главу ВСК, ведущей в Омске стройку детской «инфекционки»
Андрей Белков, возглавлявший Военно-строительную компанию, был задержан на двое суток после допроса в Главном следственном управлении.
25 июля, 02:28
Смерть ребенка на турнике, нелегалы в армии России и грязь в воздухе. Омск сегодня
5 июля, 15:00
2023
Еще 170 тысяч. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ
2 декабря 2023, 09:29
Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля
Данные официальных источников.
30 июля 2023, 04:58
2022
Путин сообщил, сколько мобилизованных уже находятся в зоне спецоперации
7 декабря 2022, 15:03
Военный ИЛ-76 три часа кружил над пригородом Омска из-за неубранных шасси
5 декабря 2022, 08:14
В Министерстве обороны отреагировали на падение самолета СУ-34 на жилой дом в Ейске
В ведомстве сообщили, что катастрофа произошла при наборе высоты.
17 октября 2022, 16:15

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