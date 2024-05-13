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Владимир Путин и Сергей Шойгу

Указ подписан. Спустя 12 лет Сергей Шойгу ушел с поста министра обороны

13 мая 2024, 03:12
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Сергей Шойгу

Владимир Путин снял Сергея Шойгу с должности министра обороны России

Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности РФ, сменив на этом посту Николая Патрушева. Указ об этом был подписан 12 мая. Также стало известно, что вице-премьер Андрей Белоусов занял должность министра обороны.

Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности Российской Федерации, сменив на этом посту Николая Патрушева. Указ об этом был подписан 12 мая. Кроме того, Владимир Путин назначил вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны.

Также Владимир Путин предложил пост главы Счетной палаты Борису Ковальчуку — сыну бизнесмена Юрия Ковальчука, который в настоящее время является заместителем руководителя контрольного управления Администрации Президента.

Президент предложил сохранить на своих должностях глав Министерства иностранных дел, внутренних дел, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также министра юстиции.

Ранее Владимир Путин утвердил на пост председателя правительства Михаила Мишустина. За его кандидатуру в Госдуме проголосовали представители всех партий, кроме КПРФ. Олег Смолин, депутат от Омской области, рассказал о кандидате. Подробности — ниже.

Владимир Путин утвердил Мишустина председателем правительства
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