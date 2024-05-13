Указ подписан. Спустя 12 лет Сергей Шойгу ушел с поста министра обороны

Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности Российской Федерации, сменив на этом посту Николая Патрушева. Указ об этом был подписан 12 мая. Кроме того, Владимир Путин назначил вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны.