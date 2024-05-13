Указ подписан. Спустя 12 лет Сергей Шойгу ушел с поста министра обороны

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:14
Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности Российской Федерации, сменив на этом посту Николая Патрушева. Указ об этом был подписан 12 мая. Кроме того, Владимир Путин назначил вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны.
Также Владимир Путин предложил пост главы Счетной палаты Борису Ковальчуку — сыну бизнесмена Юрия Ковальчука, который в настоящее время является заместителем руководителя контрольного управления Администрации Президента.
Президент предложил сохранить на своих должностях глав Министерства иностранных дел, внутренних дел, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также министра юстиции.
Ранее Владимир Путин утвердил на пост председателя правительства Михаила Мишустина. За его кандидатуру в Госдуме проголосовали представители всех партий, кроме КПРФ. Олег Смолин, депутат от Омской области, рассказал о кандидате. Подробности — ниже.