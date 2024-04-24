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Тимур Иванов

Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции

24 апреля 2024, 02:55
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Тимур Иванов
Следственный комитет сообщил о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он подозревается в получении взятки (часть 6 статьи 290). Песков также уточнил, что о задержании Иванова уже было доложено Владимиру Путину и Сергею Шойгу. Ему грозит до 15 лет колонии.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки (часть 6 статьи 290).

Также Дмитрий Песков уточнил, что о задержании Иванова уже доложили президенту Путину и Сергею Шойгу. Об этом сообщают «Новые Известия».

В конце марта Тимур Иванов вместе с Виталием Хоценко проверил стройплощадку инфекционного стационара в Омске. Его возводит военно-строительная компания Минобороны России.

В 2022 году Тимур Иванов подписал приказ о передаче имущественного комплекса зданий по улице Ленина, 26, где раньше располагался Омский кадетский корпус, из федеральной собственности в собственность Омска.

Отметим, что Иванов в Минобороны отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил, а также за все строительные проекты, связанные с военной инфраструктурой.

Хоценко и замминистра обороны Иванов побывали на стройплощадке детской «инфекционки»
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