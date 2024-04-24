Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В пресс-службе Следственного комитета сообщили о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки (часть 6 статьи 290).
Также Дмитрий Песков уточнил, что о задержании Иванова уже доложили президенту Путину и Сергею Шойгу. Об этом сообщают «Новые Известия».
В конце марта Тимур Иванов вместе с Виталием Хоценко проверил стройплощадку инфекционного стационара в Омске. Его возводит военно-строительная компания Минобороны России.
В 2022 году Тимур Иванов подписал приказ о передаче имущественного комплекса зданий по улице Ленина, 26, где раньше располагался Омский кадетский корпус, из федеральной собственности в собственность Омска.
Отметим, что Иванов в Минобороны отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил, а также за все строительные проекты, связанные с военной инфраструктурой.