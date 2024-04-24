Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции

Следственный комитет сообщил о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он подозревается в получении взятки (часть 6 статьи 290). Песков также уточнил, что о задержании Иванова уже было доложено Владимиру Путину и Сергею Шойгу. Ему грозит до 15 лет колонии.