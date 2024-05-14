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Глава СК России поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Омске

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Омске

14 мая 2024, 08:30
Фото: 1MI

Глава СК России поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Омске

Александр Бастрыкин проследит за ходом расследования уголовного дела о халатности, которое было заведено после неоднократных нападений бродячих собак на юных омичей.

Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после частых случаев нападения собак на детей в регионе.

Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что в начале мая омичи пожаловались на собак в частном секторе. По словам жительницы дома на улице 13-я Линия, ее сосед выпускает своих собак гулять за пределы придомовой территории, а те пролазят на чужие участки и нападают на других животных.

«Вся улица в страхе». Омичи пожаловались на агрессивных соседских собак на 13-й Линии
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Дети#Животные#Бездомные собаки#Новости#Собака#Александр Бастрыкин#Бездомные животные#Укусила собака#Отлов собак#Безнадзорные животные#Нападения собак
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