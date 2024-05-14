Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на детей в Омске

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после частых случаев нападения собак на детей в регионе.
Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что в начале мая омичи пожаловались на собак в частном секторе. По словам жительницы дома на улице 13-я Линия, ее сосед выпускает своих собак гулять за пределы придомовой территории, а те пролазят на чужие участки и нападают на других животных.