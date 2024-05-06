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иллюстрация

«Вся улица в страхе». Омичи пожаловались на агрессивных соседских собак на 13-й Линии

6 мая 2024, 08:48
Фото: Город55
иллюстрация

В центре Омска жители частного сектора жалуются на агрессивных соседских собак

Омичка пожаловалась на соседа, который выпускает своих собак в частном секторе на улице 13-й Линии. По ее словам, две недели назад они загрызли ее собаку, а также проявляют агрессию к соседским кошкам и даже съели кур. Участковый в этой ситуации бездействует.

В паблике «Омск Live» жительница Омска поделилась проблемой, связанной с ее соседом, который выпускает своих собак в частном секторе на улице 13-й Линии. По словам омички, собаки пролазят под воротами на территорию огородов и забегают на них.

Так, пару недель назад пять гончих собак напали на ее собаку, и та погибла. Кроме того, эти собаки проявляют агрессию по отношению к соседским кошкам, а у других соседей они даже съели кур.

«Мы обращались к участковому, он ничего не делает, говорит: „Пристрелите их сами“. Подскажите, куда обратиться? У меня ребенку 2 года, а если эти собаки нападут, когда мы в песочнице играть будем?» — пишет автор поста.

Что касается владельца собак, то никакие разговоры с ним не приносят результата. Он лишь смеется в ответ и говорит: «А что вы мне сделаете?». Омичка рассказывает, что жители улицы напуганы и теперь они ходят в магазин с палками для самообороны.

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