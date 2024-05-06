«Вся улица в страхе». Омичи пожаловались на агрессивных соседских собак на 13-й Линии

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В паблике «Омск Live» жительница Омска поделилась проблемой, связанной с ее соседом, который выпускает своих собак в частном секторе на улице 13-й Линии. По словам омички, собаки пролазят под воротами на территорию огородов и забегают на них.
Так, пару недель назад пять гончих собак напали на ее собаку, и та погибла. Кроме того, эти собаки проявляют агрессию по отношению к соседским кошкам, а у других соседей они даже съели кур.
«Мы обращались к участковому, он ничего не делает, говорит: „Пристрелите их сами“. Подскажите, куда обратиться? У меня ребенку 2 года, а если эти собаки нападут, когда мы в песочнице играть будем?» — пишет автор поста.
Что касается владельца собак, то никакие разговоры с ним не приносят результата. Он лишь смеется в ответ и говорит: «А что вы мне сделаете?». Омичка рассказывает, что жители улицы напуганы и теперь они ходят в магазин с палками для самообороны.