Более 150 пар. Омичи стали участниками самого массового бракосочетания в России

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
12 мая в Москве на международной выставке «Россия» стартовал Всероссийский свадебный фестиваль, в церемонии бракосочетания приняли участие более 150 пар из разных регионов страны. В столице обвенчались и омичи — Анастасия и Александр.
«Теперь мы муж и жена. Волнительное событие для каждой пары. Свадьба — это точка отсчета нового этапа в отношениях. Нам выпала честь участвовать в этом грандиозном Всероссийском мероприятии», — рассказали молодожены.
На церемонии влюбленные из Омска были в уникальных костюмах, стилизованных дизайнерами. Наряды отразили национальный колорит. Так, например, основой платья невесты стала крестинская свадебная парочка, найденная во время этнографической экспедиции в село Крестики Оконешниковского района.