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Более 150 пар. Омичи стали участниками самого массового бракосочетания в России

13 мая 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи стали участниками самого массового бракосочетания в России

В Москве на ВДНХ прошел Всероссийский свадебный фестиваль, в нем приняли участие более 150 пар со всей страны, среди них — омичи Анастасия и Александр.

12 мая в Москве на международной выставке «Россия» стартовал Всероссийский свадебный фестиваль, в церемонии бракосочетания приняли участие более 150 пар из разных регионов страны. В столице обвенчались и омичи — Анастасия и Александр.

«Теперь мы муж и жена. Волнительное событие для каждой пары. Свадьба — это точка отсчета нового этапа в отношениях. Нам выпала честь участвовать в этом грандиозном Всероссийском мероприятии», — рассказали молодожены.

На церемонии влюбленные из Омска были в уникальных костюмах, стилизованных дизайнерами. Наряды отразили национальный колорит. Так, например, основой платья невесты стала крестинская свадебная парочка, найденная во время этнографической экспедиции в село Крестики Оконешниковского района.

Фото: kultura55.ru
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Свадьба#Молодожены#Брак#Регистрация брака#Браки#Бракосочетания#Свадьбы#Всероссийский свадебный фестиваль#Массовая свадьба
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