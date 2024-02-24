Свадьба перед камерами. Пара из Омска выиграла миллион в популярном телепроекте

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В одном из последних выпусков шоу «Четыре свадьбы» (16+) на канале «Пятница!» свадьбу сыграли сразу две пары из Омска. Победа и главный приз — 1 миллион на свадебное путешествие — достались 26-летней Айгуль и 29-летнему Мухамеду. Айгуль работает в банке в отделе взыскания, а ее избранник — консультантом техподдержки в IT-компании. Пожениться пара решила спустя два года после знакомства, предложение Мухамед сделал на крыше ресторана в Санкт-Петербурге.
На торжество, фишкой которого стал казахский колорит, пара потратила 900 тысяч рублей. Молодые люди удивляли гостей традиционным блюдом из конины и особенным обрядом знакомства невесты с родителями жениха (беташар).
Соперницы традиционно раскритиковали отдельные моменты свадьбы, но баллы, поставленные за свадьбу Айгуль, все равно оказались самыми высокими. По правилам шоу, все невесты оценивают свадебное платье, наряд жениха, банкетное меню и оформление зала.
Вторая пара из Омска — 24-летняя Ирина и 28-летний Александр — заняла последнее место. На свадьбу в классическим стиле они потратили полмиллиона рублей. Фишкой мероприятия стал пятиярусный торт «от кондитера одного популярного шоу».
Выпуск с участием омских пар доступен к просмотру на официальном сайте телеканала «Пятница!»: https://weddings.friday.ru/videos/s3/e76.