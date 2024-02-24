Свадьба перед камерами. Пара из Омска выиграла миллион в популярном телепроекте

В одном из последних выпусков шоу «Четыре свадьбы» (16+) на канале «Пятница!» свадьбу сыграли сразу две пары из Омска. Победа и главный приз — 1 миллион на свадебное путешествие — достались 26-летней Айгуль и 29-летнему Мухамеду. Айгуль работает в банке в отделе взыскания, а ее избранник — консультантом техподдержки в IT-компании. Пожениться пара решила спустя два года после знакомства, предложение Мухамед сделал на крыше ресторана в Санкт-Петербурге.