Половодье в области, многомиллионные зарплаты «Авангарда» и град 9 мая. Омск сегодня

По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, 9 мая в регионе ожидается кратковременный дождь с грозой, а возможно, и с градом. Несмотря на то что днем температура воздуха прогреется до +27 градусов, ветер может испортить приятное впечатление от теплой погоды. Прогнозируются порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Ночью 10 мая дожди продолжатся. Днем осадков не будет, но усилится ветер до 7–12 м/с, а местами до 16 м/с. Температура воздуха днем составит 13–18 градусов со знаком плюс.