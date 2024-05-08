Половодье в области, многомиллионные зарплаты «Авангарда» и град 9 мая. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Новость №1. Омские деревни продолжит топить из-за разлива реки Ишим
Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает расти (780 см и 1557 см соответственно). В селе Слободчики затопило 26 домов и 128 приусадебных участков. 20 взрослых и 6 детей уже разместили в пунктах временного пребывания, еще 173 человека уехали к родственникам. На месте работают 49 человек и 19 единиц техники, включая гусеничный транспортер ПТС-М, используемый для эвакуации людей. Похожая ситуация складывается в деревне Ашеваны. Из населенного пункта уже вывезли 150 человек.
Новость №2. Стало известно, сколько заработают новички омского «Авангарда»
Стали известны зарплаты новичков омского «Авангарда» в сезоне-2024/2025. Канадский нападающий Линден Вей заработает 70 млн рублей, защитник Павел Коледов — 55 млн, защитник Алексей Соловьев — 25 млн. При этом указанные суммы не включают бонусы. Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал зарплату Коледова для youtube-канала «Роман с Хоккеем»: «Рынок диктует свои цены и условия. Нам нужны были праворукие защитники, но не было игроков, готовых помочь».
Новость №3. В День Победы в Омской области прольются дожди с градом
По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, 9 мая в регионе ожидается кратковременный дождь с грозой, а возможно, и с градом. Несмотря на то что днем температура воздуха прогреется до +27 градусов, ветер может испортить приятное впечатление от теплой погоды. Прогнозируются порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Ночью 10 мая дожди продолжатся. Днем осадков не будет, но усилится ветер до 7–12 м/с, а местами до 16 м/с. Температура воздуха днем составит 13–18 градусов со знаком плюс.