Ребенок в больнице. В Омске водитель сбил 7-летнюю велосипедистку

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В пресс-центре областной Госавтоинспекции сообщили о ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста: по информации ведомства, в минувшую субботу под колеса Chevrolet Lacetti попала 7-летняя девочка, катавшаяся на велосипеде во дворе дома №30Б на 33-й Северной улице.
Как сообщается, ребенка доставили в больницу, за состоянием девочки наблюдают медики. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом трагическом событии с участием ребенка: 4 мая шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажки. Ребенок смог пережить падение, а на ситуацию обратил внимание омичей мэр города, Сергей Шелест.