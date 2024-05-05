Ребенок в больнице. В Омске водитель сбил 7-летнюю велосипедистку

В пресс-центре областной Госавтоинспекции сообщили о ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста: по информации ведомства, в минувшую субботу под колеса Chevrolet Lacetti попала 7-летняя девочка, катавшаяся на велосипеде во дворе дома №30Б на 33-й Северной улице.