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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

иллюстрация

Ребенок в больнице. В Омске водитель сбил 7-летнюю велосипедистку

5 мая 2024, 07:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Семилетняя омичка попала под колеса автомобиля, катаясь на велосипеде

ДТП произошло в Центральном округе Омска, около 7 часов вечера.

В пресс-центре областной Госавтоинспекции сообщили о ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста: по информации ведомства, в минувшую субботу под колеса Chevrolet Lacetti попала 7-летняя девочка, катавшаяся на велосипеде во дворе дома №30Б на 33-й Северной улице.

Как сообщается, ребенка доставили в больницу, за состоянием девочки наблюдают медики. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом трагическом событии с участием ребенка: 4 мая шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажки. Ребенок смог пережить падение, а на ситуацию обратил внимание омичей мэр города, Сергей Шелест.

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