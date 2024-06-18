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2024
Наблюдают в стационаре. В Омске из окна многоэтажки выпала трехлетняя девочка
18 июня, 04:32
Прокуратура в деле. Омич погиб на стройке в Москве во время сильного ветра
5 апреля, 06:52
Шок. Омич сообщил о девушке, упавшей из окна 7 этажа минувшей ночью
31 марта, 13:24
2023
Хотел произвести впечатление на девушку. Омский подросток украл собаку у соседки
Йоркширского терьера уже вернули хозяйке, а по факту кражи в полиции возбудили уголовное дело.
27 сентября 2023, 07:01
2022
Пролетел два этажа. Под окнами дома в Омске нашли плачущего ребенка
Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.
8 июня 2022, 08:36

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