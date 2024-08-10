gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Многоэтажка

Выбрать дату
2024
Популярные школы, многоэтажки в центре города и космические чудеса. Омск сегодня
10 августа, 14:02
Свершилось. В Омске после долгого перерыва выдали разрешения на строительство многоэтажек
6 августа, 10:49
Сотрудники омского водоканала провели обследование канализации в домах на Пригородной
Сотрудники омского водоканала и представители администрации Советского округа встретились с жителями домов на улице Пригородной и осмотрели содержимое канализационного колодца.
19 июня, 13:34
Дым заволок проход. В Омске при пожаре в малосемейке застряли три человека
Спасатели приехали и эвакуировали жителей дома, которые не смогли выбраться на улицу самостоятельно.
20 марта, 05:36
Чуть не вспыхнул дом. В омской многоэтажке среди ночи загорелась покрышка
На тушение у МЧС ушло целых 40 минут, но огонь не распространился по дому.
11 марта, 08:47
Ночной сюрприз. Сибиряк захотел порадовать жену и привел в квартиру лошадь
5 марта, 05:56
В омской многоэтажке во время пожара нашли труп пенсионера
Тело мужчины нашли во время тушения пожара.
15 февраля, 15:34
Спасли взрослых и детей. В Омске при пожаре эвакуировали жильцов дома на 20 лет РККА
Точная причина возгорания будет установлена позднее, прокуратура следит за ходом работ.
19 января, 12:36
2023
С участковым на первом этаже. В Центральном округе Омска появится новая жилая высотка
Это будет дом на 194 квартиры.
3 ноября 2023, 13:16
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
Проблемная многоэтажка построена на 42%.
19 октября 2023, 12:07
На омском Левобережье появится элитная многоэтажка от застройщика «Брусника»
Ее построят на улице Крупской.
20 сентября 2023, 05:32
В омском фонде капремонта опубликовали список ремонтируемых в 2023 году домов
7 февраля 2023, 11:15
2022
Дом из «однушек». В Омске разрешили построить особенную пятиэтажку
Дом появится в Ленинском округе Омска.
28 ноября 2022, 05:12
Еще один «муравейник». В центре Омска построят новую многоэтажку
Департамент архитектуры и градостроительства ищет арендатора земельного участка.
24 ноября 2022, 09:51
Полезные площади. В Амурском поселке сдали дом с отдельным торговым павильоном
Многоэтажка рассчитана на 72 квартиры, а первые этажи не придется использовать под магазины.
8 ноября 2022, 08:09
В Омске после обрушения пятиэтажки пересчитают аварийные дома
Вопрос взял на контроль губернатор Омской области Александр Бурков.
15 августа 2022, 12:59
В Омске трехлетняя девочка едва не упала с балкона, пытаясь позвать на помощь
Девочка в силу возраста не смогла объяснить, в чем проблема.
11 августа 2022, 11:18
В элитном микрорайоне Омска сдали многоэтажку с пятикомнатными квартирами
В доме почти 200 квартир.
21 июня 2022, 11:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика