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Богдан Киселевич

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Июль
Мощное Солнце, захлебнувшаяся дорога и новый член стаи. Омск в воскресенье
Итоги дня по версии Города55.
28 июля, 14:00
Добро пожаловать в стаю. Экс-защитник омского «Авангарда» перешел в «Нефтехимик»
Нижнекамский хоккейный клуб сообщил о подписании контракта с бывшим «ястребом» Богданом Киселевичем.
28 июля, 11:52
Май
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
В настоящий момент два новых игрока подписали контракт с клубом.
3 мая, 04:26
Февраль
Тренер «Авангарда» Кравец сообщил, когда в строй вернется вратарь Хомченко
Также наставник рассказал о состоянии голкипера Ильи Проскурякова и защитника Богдана Киселевича.
7 февраля, 06:00
Ноябрь 2023
Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»
29 ноября 2023, 15:44
Омский «Авангард» по буллитам одолел «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд
На домашнем льду «ястребы» в драматичном и не фартовом матче победили со счетом 2:1.
17 ноября 2023, 18:06
Октябрь 2023
Омский «Авангард» уверенно разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
Встреча на G-Drive Арены завершилась победой «ястребов» со счетом 4:1.
15 октября 2023, 12:23
Омский «Авангард» завершил выездную серию поражением от «Ак Барса» в овертайме
Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу хоккеистов из Казани.
5 октября 2023, 18:57

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