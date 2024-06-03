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Иван Телегин

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2024
Пелагея рассказала, что экс-игрок «Авангарда» запретил их дочери выезжать за границу
3 июня, 09:00
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
В настоящий момент два новых игрока подписали контракт с клубом.
3 мая, 04:26
2023
200 тысяч рублей. Омские болельщики приобрели новогодние свитера хоккеистов
Хоккейный клуб «Авангард» проводит предновогодний аукцион. Лоты — свитера омских «ястребов» из специальной новогодней серии.
24 декабря 2023, 10:28
Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске
29 октября 2023, 08:39
Главный тренер омского «Авангарда» не знает, когда вернется травмированный Телегин
Последний раз в стартовом составе хоккеист появлялся в начале сентября.
26 октября 2023, 18:13
Наставник омского «Авангарда» о разгромном проигрыше «Амуру»: «Соперник больше хотел»
Михаил Кравец назвал этот матч игрой неиспользованных возможностей, но гнобить кого-то не собирается.
11 сентября 2023, 18:22
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Омский «Авангард» драматично одолел «Автомобилист» в овертайме
«Ястребы» одерживают вторую подряд победу на старте регулярного Чемпионата КХЛ.
7 сентября 2023, 16:07
Спецпроект
Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
Публикуем вторую часть интервью с хоккеистом, который второй сезон подряд выйдет на лед с капитанской нашивкой «ястребов».
Омский «Авангард» начал Кубок Блинова с разгромного поражения
20 августа 2023, 13:28
Главный тренер омского «Авангарда» оценил первую игру: «Главное, что победили»
27 июля 2023, 18:41
Капитан «Авангарда»: Шарипзянов: «Гадости про Омск пишут те, кто тут не живет»
24 июля 2023, 11:11
Омский «Авангард» заключил первые контракты с пятью воспитанниками Академии
Четверым из них по 18 лет, одному — 17 лет.
21 мая 2023, 12:10
Омский «Авангард» не без труда одолел минское «Динамо» и вышел в плей-офф
Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов».
13 февраля 2023, 16:42
2022
Омский «Авангард» потерпел второе поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»
Казанцы сумели отыграться с 0:2 и перевели игру в овертайм.
8 декабря 2022, 16:33

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