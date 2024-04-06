Омский «Авангард» на два года продлил контракт с защитником Чмыховым

Posted 6 апреля, 15:35
Published 6 апреля, 15:35
Modified 6 апреля, 15:37
Updated 6 апреля, 15:37
Омский «Авангард» продлил на два года контракт с 26-летним защитником Артемом Чмыховым. Об этом сообщили на сайте хоккейного клуба.
В сезоне-2023/2024 Чмыхов провел за «ястребов» 57 матчей, набрал 16 очков. Хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 12 результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+2».
По данным издания «Спорт-экспресс» в минувшем сезоне зарплата Артема Чмыхова составила 10 млн рублей без учета бонусов. Самые высокие зарплаты в клубе у нападающих первого звена: Владимира Ткачева (101 млн рублей), Рида Буше (95 млн рублей), Райана Спунера (70 млн рублей).
Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» и 19-летний нападающий Глеб Трикозов расторгли контракт.