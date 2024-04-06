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Posted 6 апреля, 15:35

Published 6 апреля, 15:35

Modified 6 апреля, 15:37

Updated 6 апреля, 15:37

Чмыхов играет в команде под номером 52

Омский «Авангард» на два года продлил контракт с защитником Чмыховым

6 апреля 2024, 15:35
Фото: ХК Авангард
Чмыхов играет в команде под номером 52
В минувшем сезоне зарплата игрока составила 10 млн рублей без учета бонусов.

Омский «Авангард» продлил на два года контракт с 26-летним защитником Артемом Чмыховым. Об этом сообщили на сайте хоккейного клуба.

В сезоне-2023/2024 Чмыхов провел за «ястребов» 57 матчей, набрал 16 очков. Хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 12 результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+2».

По данным издания «Спорт-экспресс» в минувшем сезоне зарплата Артема Чмыхова составила 10 млн рублей без учета бонусов. Самые высокие зарплаты в клубе у нападающих первого звена: Владимира Ткачева (101 млн рублей), Рида Буше (95 млн рублей), Райана Спунера (70 млн рублей).

Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» и 19-летний нападающий Глеб Трикозов расторгли контракт.

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#Спорт#Хоккей#Контракт#Евгений Игишев#Артем Чмыхов
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