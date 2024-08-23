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Дамир Жафяров

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Август
«Есть чувство расстройства»: нападающий Жафяров — об уходе из омского «Авангарда»
23 августа, 08:46
Июль
Стало известно, где будет играть экс-нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров
В прошлом сезоне форвард набрал за «ястребов» 17 очков в 41 матче.
1 июля, 05:57
Май
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
В настоящий момент два новых игрока подписали контракт с клубом.
3 мая, 04:26
Апрель
Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года
29-летний защитник покинет «Салават Юлаев».
28 апреля, 10:31
Когда идти на пляж, уход Жафярова и природные сюрпризы. Омск в субботу
27 апреля, 13:59
Нападающий Дамир Жафяров покинет омский «Авангард»
Форвард сыграл за «ястребов» 37 матчей и набрал 19 очков.
27 апреля, 11:37
Февраль
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19

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