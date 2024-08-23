Дамир Жафяров

Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».