Ситуация напряженная. Один из участков трассы Тюмень — Омск начало затапливать

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск возле села Абатское обнаружили протечку. Вода просочилась сквозь слой щебня, который был в основании дороги. После этого всю ночь дорожники и спасатели занимались укреплением места протечки и дамбы в целом. Водителей пока просят отказаться от поездок по федеральной трассе.
«Ситуация остается напряженной. Движение ограничено, поэтому прошу всех водителей по возможности воздержаться от поездок», — написал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Как ранее сообщал Моор, уровень воды в реке Ишим возле села Абатское побил рекорд 2017 года. В 2024 году уровень достиг отметки 1159 см, что на 11 см больше показателей, зафиксированных в 2017 году.
На севере Омской области, где протекает Ишим, тоже начали готовиться к паводку. 26 апреля Усть-Ишимский район посетил Виталий Хоценко и проверил пункты временного размещения, которые рассчитаны на 400 человек.