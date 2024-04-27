Ситуация напряженная. Один из участков трассы Тюмень — Омск начало затапливать

Накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск возле села Абатское обнаружили протечку. Вода просочилась сквозь слой щебня, который был в основании дороги. После этого всю ночь дорожники и спасатели занимались укреплением места протечки и дамбы в целом. Водителей пока просят отказаться от поездок по федеральной трассе.