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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Один из участков федеральной трассы Тюмень — Омск начало затапливать

Ситуация напряженная. Один из участков трассы Тюмень — Омск начало затапливать

27 апреля 2024, 06:21
Фото: Телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Один из участков федеральной трассы Тюмень — Омск начало затапливать

Водителей пока просят воздержаться от поездок по этой трассе.

Накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск возле села Абатское обнаружили протечку. Вода просочилась сквозь слой щебня, который был в основании дороги. После этого всю ночь дорожники и спасатели занимались укреплением места протечки и дамбы в целом. Водителей пока просят отказаться от поездок по федеральной трассе.

«Ситуация остается напряженной. Движение ограничено, поэтому прошу всех водителей по возможности воздержаться от поездок», — написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщал Моор, уровень воды в реке Ишим возле села Абатское побил рекорд 2017 года. В 2024 году уровень достиг отметки 1159 см, что на 11 см больше показателей, зафиксированных в 2017 году.

На севере Омской области, где протекает Ишим, тоже начали готовиться к паводку. 26 апреля Усть-Ишимский район посетил Виталий Хоценко и проверил пункты временного размещения, которые рассчитаны на 400 человек.

Виталий Хоценко отправился на север Омской области, где сохраняется риск паводка
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омская область#Паводок#Тюменская область#Федеральная трасса#Новости#Дорога#Дамба#Затопление#Прорыв
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