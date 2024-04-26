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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

иллюстрация

Работа над ошибками. На ремонт котлов омских ТЭЦ направят 2,2 млрд рублей

26 апреля 2024, 10:33
Фото: Город55
иллюстрация

22 котла омских ТЭЦ отремонтируют за 2,2 млрд рублей

В АО «ТГК-11» решили скорректировать ремонтную программу: оборудование ждет дополнительное обслуживание.

Соответствующее сообщение опубликовал сегодня пресс-центр Теплогенерирующей компании. Решение о выделении дополнительных средств приняли после анализа декабрьских инцидентов — напомним, в конце прошлого года омичи столкнулись с каскадными отключениями отопления в квартирах: котлоагрегаты не справились с аномальным понижением температуры.

Однако, как отметили в компании, ситуация изменится уже в скором времени: на предприятии разработали целый комплекс мероприятий для повышения надежности оборудования, а некоторые из них уже даже были предприняты.

Для обеспечения программы повышения надежности компания выделит 2,2 млрд рублей — финансирование рассчитано до 2028 года. Первые серьезные работы начнутся уже в этом году — в частности, запланировано обслуживание 22 двух «котлов» сразу 3-х городских ТЭЦ.

Напомним, ранее Город55 сообщал о судебном иске против ТГК-11: областная Прокуратура не согласилась с 100-рублевыми перерасчетами после аварийных отключений отопления зимой.

Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
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#Илья Скобин#Омск#Прокуратура#Финансирование#Новости#ТГК-11
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