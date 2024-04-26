Работа над ошибками. На ремонт котлов омских ТЭЦ направят 2,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Соответствующее сообщение опубликовал сегодня пресс-центр Теплогенерирующей компании. Решение о выделении дополнительных средств приняли после анализа декабрьских инцидентов — напомним, в конце прошлого года омичи столкнулись с каскадными отключениями отопления в квартирах: котлоагрегаты не справились с аномальным понижением температуры.
Однако, как отметили в компании, ситуация изменится уже в скором времени: на предприятии разработали целый комплекс мероприятий для повышения надежности оборудования, а некоторые из них уже даже были предприняты.
Для обеспечения программы повышения надежности компания выделит 2,2 млрд рублей — финансирование рассчитано до 2028 года. Первые серьезные работы начнутся уже в этом году — в частности, запланировано обслуживание 22 двух «котлов» сразу 3-х городских ТЭЦ.
Напомним, ранее Город55 сообщал о судебном иске против ТГК-11: областная Прокуратура не согласилась с 100-рублевыми перерасчетами после аварийных отключений отопления зимой.