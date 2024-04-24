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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

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В Омске места под парковку электросамокатов ограничат разметкой

24 апреля 2024, 06:18
Фото: 1MI
Иллюстрация
Также проходит испытание системы, которая не позволит ездить на самокате вдвоем.

В Омске 595 парковочных мест для электросамокатов планируют ограничить разметкой. Об этом сегодня, 24 апреля, рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. В Омске в настоящее время работают 2200 самокатов от компании Whoosh.

«В данный момент проходит испытание система „антитандем“ для запрета поездок на самокате вдвоем. Она позволяет определить число людей на самокате, независимо от их веса», — добавил градоначальник и напомнил о технике безопасности и скоростном режиме.

Сезон кикшеринга в этом году начался в Омске в начале апреля. Ранее в администрации города рассказали о новых правилах аренды самокатов.

Номерные знаки и правила. В Омске подготовились к сезону проката электросамокатов
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#Евгений Игишев#Транспорт#Парковка#Скоростной режим#Разметка#Электросамокаты
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