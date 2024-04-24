В Омске места под парковку электросамокатов ограничат разметкой

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
В Омске 595 парковочных мест для электросамокатов планируют ограничить разметкой. Об этом сегодня, 24 апреля, рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. В Омске в настоящее время работают 2200 самокатов от компании Whoosh.
«В данный момент проходит испытание система „антитандем“ для запрета поездок на самокате вдвоем. Она позволяет определить число людей на самокате, независимо от их веса», — добавил градоначальник и напомнил о технике безопасности и скоростном режиме.
Сезон кикшеринга в этом году начался в Омске в начале апреля. Ранее в администрации города рассказали о новых правилах аренды самокатов.