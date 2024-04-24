В Омске места под парковку электросамокатов ограничат разметкой

В Омске 595 парковочных мест для электросамокатов планируют ограничить разметкой. Об этом сегодня, 24 апреля, рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. В Омске в настоящее время работают 2200 самокатов от компании Whoosh.