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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

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Номерные знаки и правила. В Омске подготовились к сезону проката электросамокатов

29 марта 2024, 04:36
Фото: Город55
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Омичей предупредили о новых правилах аренды электросамокатов

Сезон проката электросамокатов стартует в апреле. Услугу кикшеринга будет предоставлять компания «Вуш»

В апреле в Омске стартует сезон проката электросамокатов. Как сообщили в администрации города, услугу кикшеринга будет предоставлять компания ООО «Вуш». Мэрия разработала и утвердила схему парковки электросамокатов, чтобы разместить 2200 штук.

«Департамент старается соблюсти интересы как сторонников, так и противников средств индивидуальной мобильности, учесть разумные пожелания сторон. Между ООО „Вуш“ и администрацией города подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым места парковки самокатов предоставляются исключительно за плату, компания, в свою очередь, обязуется контролировать порядок размещения своих самокатов», — сообщили в департаменте городской экономической политики.

Согласно условиям соглашения, электросамокаты запрещено размещать в следующих местах:

  • там, где наблюдается интенсивное движение пешеходов;
  • во время проведения праздничных мероприятий;
  • на остановках общественного транспорта и в пяти метрах от них.

Стоит уточнить, что самокаты компании «Вуш» имеют индивидуальные номера и могут быть легко идентифицированы в случае нарушения правил дорожного движения. К слову, в прошлом году 99% поездок на самокатах этой компании прошли без происшествий.

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#Общество#ДТП#Омск#Омская область#Парковка#Новости#Самокаты#Соглашение#Дорожное движение#Кикшеринг
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