Номерные знаки и правила. В Омске подготовились к сезону проката электросамокатов

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В апреле в Омске стартует сезон проката электросамокатов. Как сообщили в администрации города, услугу кикшеринга будет предоставлять компания ООО «Вуш». Мэрия разработала и утвердила схему парковки электросамокатов, чтобы разместить 2200 штук.
«Департамент старается соблюсти интересы как сторонников, так и противников средств индивидуальной мобильности, учесть разумные пожелания сторон. Между ООО „Вуш“ и администрацией города подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым места парковки самокатов предоставляются исключительно за плату, компания, в свою очередь, обязуется контролировать порядок размещения своих самокатов», — сообщили в департаменте городской экономической политики.
Согласно условиям соглашения, электросамокаты запрещено размещать в следующих местах:
Стоит уточнить, что самокаты компании «Вуш» имеют индивидуальные номера и могут быть легко идентифицированы в случае нарушения правил дорожного движения. К слову, в прошлом году 99% поездок на самокатах этой компании прошли без происшествий.