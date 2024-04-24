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МЧС предупреждает. Омская область столкнется с опасными погодными явлениями
21 апреля, 03:32
2023
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
5 декабря 2023, 02:39
Соблюдайте скорость. Омскую область накрыл туман
Рекомендуется пользоваться противотуманными фарами.
30 ноября 2023, 02:18
Гололед и мокрый снег. Утром в Омске на скользкой дороге произошли 8 ДТП
В Госавтоинспекции напомнили жителям региона о мерах безопасности на проезжей части.
23 ноября 2023, 04:36
Омск заметает. Пешеходов и водителей попросили быть внимательнее на дороге
За прошедшие сутки на дорогах региона произошло 9 ДТП, 19 человек получили травмы.
1 ноября 2023, 05:53
За минувшую ночь на обработку дорог в Омске ушло 230 тонн песко-соляной смеси
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и поменять резину на зимнюю.
23 октября 2023, 03:56
Следить за дистанцией и скоростью. Водителей в Омске предупредили о непогоде
О правилах поведения на дороге в ГИБДД напомнили, в том числе, и пешеходам.
20 февраля 2023, 06:52

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